«Έκλεισε» φιλικό ανάμεσα σε Χάποελ Τελ Αβίβ και Κολοσσό Ρόδου

Η Χάποελ Τελ Αβίβ τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί με την Euroleague και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει.
Οι Ισραηλινοί στις 21/9 θα αναμετρηθούν με τον Κολοσσό Ρόδου, λίγες μέρες πριν το πρώτο ματς της Euroleague. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι κόντρα στις Μπάλκαν Μότεβγκραντ (3/9), Ρίλσκι Σπορτίστ (5/9), Βιένα BC (8/9), Φάλκο Σομπατελί / Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (9/9), Νες Ζιόνα (13/9) και Κιριάτ Άτα (16/9).
מחממים מנועים: הנה לו״ז המשחקים שלנו במסגרת קדם העונה 🥊 pic.twitter.com/pgjDwxLCSA— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 21, 2025