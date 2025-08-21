«Έκλεισε» φιλικό ανάμεσα σε Χάποελ Τελ Αβίβ και Κολοσσό Ρόδου

Χάποελ Τελ Αβίβ και Κολοσσός Ρόδου θα αναμετρηθούν σε ένα φιλικό παιχνίδι ενόψει της νέας σεζόν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί με την Euroleague και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει.

Οι Ισραηλινοί στις 21/9 θα αναμετρηθούν με τον Κολοσσό Ρόδου, λίγες μέρες πριν το πρώτο ματς της Euroleague. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι κόντρα στις Μπάλκαν Μότεβγκραντ (3/9), Ρίλσκι Σπορτίστ (5/9), Βιένα BC (8/9), Φάλκο Σομπατελί / Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (9/9), Νες Ζιόνα (13/9) και Κιριάτ Άτα (16/9).