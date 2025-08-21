Μουμπρού: «Η Σερβία είναι το μεγάλο φαβορί του Eurobasket»

Ο Άλεξ Μουμπρού σε δηλώσεις του ενόψει του Eurobasket έχρισε φαβορί τη Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Marca»:

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται, αλλά πιστεύω ότι η Σερβία είναι το μεγάλο φαβορί. Έχουν πολλούς παίκτες που αγωνίζονται στο ΝΒΑ, συμπεριλαμβανομένου του Γιόκιτς, ο οποίος είναι ο καλύτερος σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Ο Πέσιτς έχει πάρα πολλούς ποιοτικούς παίκτες στη διάθεσή του και θα είναι πρόβλημα για εκείνον να επιλέξει ποιον θα αφήσει εκτός λίστας. Η Γαλλία επίσης έχει μεγάλες προοπτικές, παρά τις απουσίες της.

Έπειτα, υπάρχουν κι άλλες καλές ομάδες, όπως η Ισπανία και η Λιθουανία, μαζί με μερικές ακόμα οι οποίες μπορούν να κάνουν εκπλήξεις».