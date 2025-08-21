Σρέντερ: «Δεν θα με αγαπήσουν ποτέ στη Γερμανία σαν τον Νοβίτσκι λόγω χρώματος, στόχος το χρυσό»

Ο Ντένις Σρέντερ σε δηλώσεις του μίλησε για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν στη Γερμανία και τον ξεκάθαρο στόχο της ομάδας στο Eurobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Stern»:

Για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν στη Γερμανία: «Για εμένα ήταν μια απίθανη στιγμή να βλέπω τον Ντιρκ Νοβίτσκι να κρατάει τη σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, ήταν ένα σημάδι ότι πέτυχε όλα όσα ένας αθλητής μπορεί να ονειρευτεί. Εγώ ξέρω ότι η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει ποτέ όπως εκείνον. Ο λόγος είναι απλός. Είμαι διαφορετικός, έχω σκούρο δέρμα και οι άνθρωποι με αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο».

Για το μέρος που ζει η μητέρα του: «Το Μπράουνσβαϊγκ είναι το σπίτι μου. Επένδυσα σε μια τοπική ομάδα, θέλω να δημιουργήσω μια ακαδημία, καμπ και σχολεία για τους μικρούς μπασκετμπολίστες. Όταν τελείωσω με το NBA, θέλω να έρθω να ζήσω εδώ και να βοηθήσω την πόλη μου».

Για το Eurobasket: «Πάμε για τον τίτλο. Αν δεν το πίστευα, δεν θα έπαιζα, θα καθόμουν στο σπίτι μου στο Μπράουνσβαϊγκ. Αλλά είμαι εδώ γιατί ξέρω ότι μπορούμε».