Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο Κουμάντζε

Ο Καλίφα Κουμάντζε θα συμμετάσχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Τον ψηλό που έψαχναν για την περίοδο της προετοιμασίας βρήκαν οι «ερυθρόλευκοι», με τον θηριώδη σέντερ να ενισχύει την ομάδα του Πειραιά τουλάχιστον στο χτίσιμο της νέας σεζόν, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Mάλιστα όπως σας έχουμε αποκαλύψει ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα προχωρήσει και την προσθήκη δεύτερου σέντερ, μετά τον Αφρικανό ψηλό, αφού οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο θα χάσουν σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας λόγω των εθνικών ομάδων.

Ο Κουμάντζε έχει μεγάλη εμπειρία από την Ευρώπη, αφού αγωνιζόταν στην Άλμπα Βερολίνου, από την οποία αποχώρησε για μία μήνυση ξυλοδαρμού, για την οποία ωστόσο αθωώθηκε.

Τελευταία του ομάδα ήταν Κίνα η Shandong, με την οποία σε 35 παιχνίδια μέτρησε 7,3 πόντους και 5,2 ριμπάουντ μέσο όρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».