Κορκμάζ: «Η Τουρκία αξίζει να φτάσει στα ημιτελικά του Eurobasket»

Ο Φουρκάν Κορκμάζ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους στόχους της Τουρκίας στο Eurobasket που ξεκινά σε λίγες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «ΑΑ»:

«Στα χαρτιά, αυτή η ομάδα αξίζει απόλυτα να φτάσει στα ημιτελικά. Στη χειρότερη περίπτωση, θα έπρεπε να φτάσει στα προημιτελικά, αλλά ποτέ δεν λειτουργεί έτσι. Θα υπάρξουν απροσδόκητες νίκες και ήττες.

Ελπίζω να είμαστε η ομάδα που θα ξεχωρίσει σε αυτό το τουρνουά. Θα μιλάμε για την ομορφιά αυτού του πρωταθλήματος για τα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια.

Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Είμαστε μια ομάδα που κανείς δεν θα εκπλαγεί αν πετύχουμε μεγάλη επιτυχία σε αυτό το πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα το αξίζει. Ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε η ομάδα που θα το κάνει να συμβεί».