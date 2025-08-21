Ολυμπιακός: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε τα φιλικά στην περίοδο προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν. Σε δύο τουρνουά θα συμμετάσχουν οι «ερυθρόλευκοι».

Πέρα από την Κύπρο και το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Ολυμπιακός θα δώσει το «παρών» σε ακόμα ένα στην Κρήτη.

Υπενθυμίζουμε πως οι πρωταθλητές Ελλάδας θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους στις 27 Αυγούστου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας:

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών"

Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"

13/09: Ολυμπιακός – Μονακό

14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament

19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.

21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός