Ολυμπιακός: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας

Πέρα από την Κύπρο και το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Ολυμπιακός θα δώσει το «παρών» σε ακόμα ένα στην Κρήτη.
Υπενθυμίζουμε πως οι πρωταθλητές Ελλάδας θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους στις 27 Αυγούστου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας:
06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών"
Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"
13/09: Ολυμπιακός – Μονακό
14/09: Ολυμπιακός – Παρί
Crete International Basketball Tournament
19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.
21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός