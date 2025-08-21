Βαλαντσιούνας: «Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με κάνει να νιώθω σαν το σπίτι μου»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην παρουσία του με τη Λιθουανία στο Eurobasket που ξεκινά σε λίγες μέρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι της FIBA:

«Πάντα ένιωθα τιμή να εκπροσωπώ τη χώρα μου, να παίζω αυτήν. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο με τη φανέλα της Λιθουανίας, νιώθω υπέροχα, νιώθω τιμή και θέλω να το κάνω αυτό για όσο μπορώ.



Το φετινό Εurobasket διοργανώνεται πιο κοντά στην περιοχή μας, στη βάση μας. Κάθε τουρνουά είναι σημαντικό, αλλά το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με κάνει να νιώθω περισσότερο σαν το σπίτι μου, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ».



Για την ένταση τέτοιων διοργανώσεων: «Υπάρχει πάντα ελάχιστη ξεκούραση και πολλά παιχνίδια. Αλλά αυτό είναι που το κάνει ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται απλώς να παίζεις καλά. Πρέπει να ανακάμπτεις και να είσαι έτοιμος την επόμενη μέρα. Μόνο οι πιο δυνατοί επιβιώνουν. Κάθε τουρνουά είναι μια πρόκληση, ψυχική, σωματική, μπασκετική. Για να αποδώσεις στο μέγιστο, πρέπει να τα συνδυάσεις όλα. Την ανάρρωση, την ψυχική κατάσταση, την αφοσίωση. Όλα μπαίνουν σε ένα, αν θέλεις να κερδίσεις».



Για την εθνική Λιθουανίας: «Κάθε ομάδα είναι επικίνδυνη. Το μπάσκετ είναι απρόβλεπτο. Τη μία μέρα είσαι η πιο δύσκολη ομάδα, την επόμενη μπορεί να χάσεις από κάποιον που δεν περίμενες. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, αλλά σεβόμαστε και τους εαυτούς μας και είμαστε εδώ για να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα».



Για τις υπόλοιπες ομάδες του φετινού Εurobasket: «Νομίζω ότι κάθε ομάδα είναι ικανή. Έχουμε μερικά μεγάλα ονόματα που έρχονται. Η Σερβία, η Τουρκία, η Γερμανία, έχουμε τη Σλοβενία με τον Λούκα και η Ελλάδα με τον Γιάννη. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα είναι ικανή και κάθε ομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά».