Ιταλία: Αήττητη στα φιλικά και φιλόδοξη για το Ευρωμπάσκετ έρχεται στο Aegean Acropolis

Η Ιταλία θα κάνει απόψε την εμφάνισή της στο ιστορικό τουρνουά Aegean Acropolis αντιμετωπίζοντας απόψε στις 20:00 τη Λετονία στο ΟΑΚΑ, ενώ την Παρασκευή αντιμετωπίζει την Ελλάδα (20:00) στο τελευταίο τα φιλικό εν όψει Ευρωμπάσκετ, όπου στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα (28/8).

Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την προσεχή διοργάνωση, καθώς διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά ρόστερ των τελευταίων ετών. Σε αυτό δεσπόζει ο Σιμόνε Φοντέκιο, που την τελευταία τριετία αγωνίζεται στο ΝΒΑ και από τη νέα σεζόν θα ανήκει στους Μαϊάμι Χιτ. Δίπλα του ξεχωρίζει ο Ντανίλο Γκαλινάρι, που στα 37 του και μετά από 16 χρόνια στο ΝΒΑ εντάχθηκε προχθές στην προετοιμασία έχοντας κατακτήσει προ ημερών το πρώτο τρόπαιο στην καριέρα του, το πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο με τους Βακέρος ντε Μπαγιαμόν.

Ο Νικολό Μέλι μετά από μια σεζόν όπου κατέκτησε όλους τους τίτλους με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι και πάλι παρών, ενώ η νεότερη γενιά του ιταλικού μπάσκετ, που κατέκτησε φέτος το Ευρωμπάσκετ U20 στο Ηράκλειο, εκπροσωπείται από τον 23χρονο Γκαμπριέλε Πρότσιντα και τον 22χρονο Ματέο Σπανιόλο, που τη νέα σεζόν θα βρεθούν σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπασκόνια αντίστοιχα.

Τα προβλήματα πάντως δεν έλειψαν για τους «ατζούρι». Ο Ακίλε Πολονάρα, βασικό στέλεχος της ομάδας επί σειρά ετών, δίνει αυτή την περίοδο την πιο σημαντική μάχη της ζωής του απέναντι στη λευχαιμία. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο των Τίμπεργουλβς ετοιμαζόταν για την παρθενική του παρουσία με την χώρα καταγωγής του αλλά ένας τραυματισμός κρατά τον γκαρντ των Τίμπεργουλβς εκτός μάχης, με τον Ντάριους Τόμπσον να τον αντικαθιστά στη θέση του νατουραλιζέ. Τέλος, ο Στέφανο Τόνουτ αποκλείστηκε την Τρίτη από την αποστολή λόγω τραυματισμού.

Ο Τζανμάρκο Ποτσέκο, που ως παίκτης είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, είναι στον πάγκο της Ιταλίας από το 2022 και έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες. Η ομάδα του είναι αήττητη στα μέχρι τώρα φιλικά εν όψει Ευρωμπάσκετ έχοντας νικήσει την Ισλανδία (87-61), τη Σενεγάλη (80-56), τη Λετονία (91-75) και την Αργεντινή (84-72).

Το ρόστερ της Ιταλίας

Μάρκο Σπίσου (5/2/1995) G (1,84μ.) Σαραγόσα

Ντανίλο Γκαλινάρι (8/8/1988) F (2,08μ.) Βακέρος ντε Μπαγιαμόν

Νίκολο Μέλι (26/1/1991) PF/C (2,05μ.) Φενέρμπαχτσε

Σιμόνε Φοντέκιο (9/12/1995) F (2,01μ.) Μαϊάμι Χιτ

Ντάριους Τόμπσον (4/5/1995) G (1,93μ.) Βαλένθια

Τζαμπάολο Ρίτσι (27/9/1991) PF (2,01μ.) Αρμάνι Μιλάνο

Ματέο Σπανιόλο (10/1/2003) G (1,93μ.) Άλμπα Βερολίνου

Γκαμπριέλε Πρότσιντα (1/6/2002) G/F (1,98μ.) Άλμπα Βερολίνου

Σαλιού Νιάνγκ (14/5/2004) G/F (1,99μ.) Βίρτους Μπολόνια

Μόμο Ντιούφ (10/9/2001) C (2,10μ.) Βίρτους Μπολόνια

Ρικάρντο Ροσάτο (18/9/1996) G (1,86μ.) Τράπανι

Νίκολα Ακέλε (7/11/1995) F (2,03μ.) Βίρτους Μπολόνια

Αλεσάντρο Παγιόλα (9/11/1999) G (1,94μ.) Βίρτους Μπολόνια

Προπονητής: Τζανμάρκο Ποτσέκο