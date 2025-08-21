Podcast Κοτζιά: Να πώς έχει τύχη για μετάλλιο η Εθνική στο Ευρωμπάσκετ!

Η επίσημη αγαπημένη ήταν εξαιρετική στο φιλικό με την Λετονία με τον Γιάννη να κάνει την διαφορά.

Η Εθνική πέτυχε την τρίτη της νίκη στα πέντε φιλικά, που έχει δώσει, επικρατώντας με 104-86 της Λετονίας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε πρώτη φορά και με το καλημέρα έκανε την διαφορά με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής.

Το Ευρωμπάσκετ αρχίζει την άλλη εβδομάδα και ο Τόλης Κοτζιάς, που ήταν στο ΟΑΚΑ, αναφέρει ποιο θα είναι το συστατικό, που θα οδηγήσει στην επιτυχία.

‘Η μάλλον τα δύο πράγματα, που μπορούν να οδηγήσουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από 16 χρόνια στο βάθρο.