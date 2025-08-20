Η Ελλάδα πέτυχε 37 πόντους περισσότερους από τον μέσο όρο της στα προηγούμενα τέσσερα φιλικά

Το φετινό ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το εθνόσημο έφερε στην Εθνική ομάδα επιθετική ανάταση.

Η Ελλάδα, με τον Γιάννη να πρωταγωνιστεί, κέρδισε 104-86 τη Λετονία στην πρώτη μέρα του "Ακρόπολις", δείχνοντας πως μπορεί και να τρέξει, και να σουτάρει και να σκοράρει. Με την είσοδο του Γιάννη στο παρκέ δημιουργήθηκαν οι χώροι για να επιτεθούν με καλύτερες προϋποθέσεις και οι υπόλοιποι παίκτες, ενώ βελτιώθηκε σημαντικά και το ποσοστό στα τρίποντα.

Είναι χαρακτηριστικό πως κόντρα στη Λετονία η Εθνική ξεπέρασε κατά πολύ τους 67 πόντους που πετύχαινε κατά μέσο όρο στα τέσσερα πρώτα της φιλικά απέναντι σε Βέλγιο, Σερβία, Ισραήλ και Μαυροβούνιο. Με τους 104 που έβαλε, δημιούργησε μια διαφορά +37 πόντων από τους 67.

Αντιστρόφως, το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για την άμυνα, όπου η Ελλάδα από τους 68 πόντους μέσο όρο παθητικό ανέβηκε στους 86 απέναντι στους Λετονούς. Ωστόσο, άλλο είναι το +37 ενεργητικό και άλλο το +18 παθητικό.

Τέλος, στα τρίποντα η Εθνική κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστό του 27% κατά μέσο όρο στα τέσσερα φιλικά στο 54% κόντρα στη Λετονία. Πρόκειται μόνο για ένα παιχνίδι βέβαια, αλλά οι διαφορές ήταν αξιοσημείωτες...

Τα φιλικά της Εθνικής ως τώρα