Θετικά νέα για την Σερβία: Προπονήθηκε κανονικά ο Μίσιτς (pic)

Θετικά νέα για την Σερβία, καθώς ο Βασίλιε Μίσιτς έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης ενόψει του φιλικού με τη Σλοβενία.

Χαμόγελα στο «στρατόπεδο» της Σερβίας καθώς ο Βασίλιε Μίσιτς έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης ενόψει του φιλικού με τη Σλοβενία. Ο έμπειρος γκαρντ δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο φιλικό μέχρι τώρα και μένει να φανεί αν αυτό θα αλλάξει λίγες μέρες πριν το Eurobasket.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανέφερε: «Δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του Βάσα, ήταν στην προπόνηση, προπονήθηκε καλά, δεν είχε κανένα πρόβλημα για αυτό που τον απασχολούσε και τον απασχολεί εδώ και πολύ καιρό. Θα δούμε αύριο. Θα προχωράμε μέρα με τη μέρα. Ο καθένας είναι σημαντικός για εμάς όσον αφορά το πώς αισθάνεται. Θα δούμε, ίσως παίξει αύριο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην γυρίσουμε ένα μήνα πίσω».