Πορζίνγκις για το αν θα έπαιζε στην Ελλάδα: «Γιατί όχι; Μου αρέσει η ατμόσφαιρα, οι οπαδοί, η κουλτούρα»

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη κάποια στιγμή στο μέλλον ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, δηλώνοντας μάλιστα την αγάπη του για την Ελλάδα.

Μιλώντας στο Basketnews μετά το τέλος του φιλικού κόντρα στην Ελλάδα ο άσος των Λετονών και των Ατλάντα Χοκς απάντησε αρχικά για το αν θα έπαιζε στην Ευρώπη ξανά: «Σίγουρα, γιατί όχι; Δεν το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά βλέποντας μερικές από τις ομάδες εδώ στην Ελλάδα, την ατμόσφαιρα στους αγώνες, θα ήταν μια πραγματικά απίστευτη εμπειρία για να παίξει κανείς».

Και ειδικότερα για το αν θα έπαιζε στην Ελλάδα: «Πιθανώς, αλλά θα έπρεπε να εξετάσω τα πάντα. Ποιος ξέρει. Μου αρέσουν οι οπαδοί εδώ και μου αρέσει η αντιπαλότητα που έχουν».

Για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και τη σχέση τους: «Με κάλεσαν εδώ σχεδόν πριν από 10 χρόνια. Απολαμβάνω πολύ να παίζω εδώ, να μαθαίνω τους ανθρώπους, την κουλτούρα, το φαγητό είναι απίστευτο. Έχω καλή σχέση μαζί τους και πάντα απολαμβάνω αυτούς τους αγώνες εναντίον τους».

Για το φιλικό και τον Γιάννη: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Ο Γιάννης είχε ένα απίστευτο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά μαζί του. Είναι σίγουρα ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και μας έβαλε δύσκολα. Φαινόταν καλός, φαινόταν φρέσκος και μας τα έκανε δύσκολα.

Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε καλύτερη δουλειά μαζί του, αλλά υποθέτω ότι είχε περιορισμένα λεπτά συμμετοχής. Ανυπομονούμε να έχουμε ένα καλύτερο παιχνίδι αύριο εναντίον της Ιταλίας».