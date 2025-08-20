Σπανούλης: «Δεν ήταν ανησυχητικά τα ποσοστά στα τρίποντα - Το μπάσκετ έχει γίνει σύγχρονο»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά την επικράτηση της Ελλάδας απέναντι στη Λετονία υπογράμμισε πως δεν ανησύχησε για τα ποσοστά της ομάδας του στο τρίποντο, ενώ τόνισε πως το μπάσκετ αλλάζει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είχαμε καλή εικόνα, καλό spacing, ήταν ένα σημαντικό τεστ για μας σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας. Είχαμε μια εικόνα που μου άρεσε, ίσως κάναμε κάποια παραπάνω λάθη στην άμυνα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχαμε περισσότερα ριμπάουντ. Είχαμε καλά ποσοστά και καλό συσχετισμό ασίστ/λαθών. Κανένας δεν ξέρει πόσο καλά δουλεύουν τα παιδιά πίσω από τα φώτα. Θέλουν το καλύτερο για την πατρίδα τους, όπως όλοι μας.

Θα ήταν πολύ σωστό να γίνουν 14 οι παίκτες στα μεγάλα τουρνουά. Το είχε πει και ο κόουτς Ιτούδης παλαιότερα. Είναι κάτι που πρέπει να καθιερωθεί.

Ο Τολιόπουλος έκανε δύο καλές προπονήσεις, είναι υγιέστατος. Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο δεν θέλαμε να παίξει σε τρία σερί παιχνίδια, γι’ αυτό επιλέξαμε να τον ξεκουράσουμε σήμερα για να παίξει στα δύο επόμενα.

Τα ποσοστά στα τρίποντα ήταν ανησυχητικά για σας, όχι για μένα. Με ενδιέφερε περισσότερο που βγάλαμε ελεύθερα σουτ. Σίγουρα τα παιδιά παίρνουν ψυχολογία με το καλό spacing που υπάρχει με τον Γιάννη. Υπάρχουν ματς που δεν θα είμαστε εύστοχοι, όπως με το Μαυροβούνιο, και τότε θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να κερδίσουμε. Υπάρχουν και ματς που θα βάλουμε και τότε θα είναι δύσκολο να μας κερδίσουν. Είδαμε αρκετά καλά πράγματα, θα τα δείξουμε στους παίκτες, όπως και αυτά που δεν τα κάναμε τόσο καλά.

Τα σχήματα χωρίς κλασικό πλέι μέικερ δεν είναι πειράματα. Όπως πάει το σύγχρονο μπάσκετ όλοι οι γκαρντ μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα. Δεν υπάρχει πλέον το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5. Ακόμη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει γίνει σύγχρονο, όλοι πρέπει να ντριμπλάρουν, να σουτάρουν, να απειλούν. Το πιο σημαντικό είναι κάποιος να μην διστάζει.

Για μένα το ότι έβγαλε η Εθνική Νέων τρία παιδιά που είναι στην Εθνική Ανδρών είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Στις μικρές ηλικίες δεν πρέπει να κυνηγάμε να πάρουμε τον τίτλο, αλλά να βγάλουμε παιδιά. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν λάθη, να παίξουν ένας με έναν. Το μπάσκετ πολλές φορές μάς προσπερνά, αλλάζει, πάει σε πολλές κατοχές, οπότε πρέπει να ανεχτείς τα λάθη. Το μπάσκετ πάει στο ταλέντο, στη λίγο παραπάνω ντρίμπλα. Αν συνδυάσουμε αυτό το πράγμα με το μυαλό θα είμαστε καλύτεροι.

Η Λετονία είναι σπουδαία ομάδα, δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Σουτάρουν όλοι, ανοίγουν το γήπεδο, είναι πολύ καλοί στο τρανζίσιον και θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος στο Ευρωμπάσκετ. Όμως και η Ελλάδα θα είναι πολύ καλός και επικίνδυνος αντίπαλος».