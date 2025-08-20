Λόμαζ: «Δεν θέλω να μιλάω για τη διαιτησία - Συμβαίνει συνέχεια να είμαστε χαλαροί»

Ο Ρίχαρντς Λόμαζ μετά την ήττα της Λετονίας κόντρα στην Ελλάδα για το «Ακρόπολις» στάθηκε στην χαλαρότητα της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Αρχίσαμε πολύ χαλαροί, χωρίς ενέργεια. Δεχτήκαμε 104 πόντους, συμβαίνει συνέχεια να είμαστε χαλαροί. Είναι ένα σημάδι για μας, ώστε να αντιδράσουμε, όχι ατομικά, αλλά ως ομάδα. Ελπίζω αυτό να ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας και να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια.

Στην επίθεση πήγαμε καλά, βάλαμε 86 πόντους, αλλά το πρόβλημα είναι η άμυνα. Πρέπει να θυσιάσουμε τα κορμιά μας.

Δεν θέλω να μιλάω για τη διαιτησία, ειδικά σε φιλικό παιχνίδι. Δεν έχει σημασία αν υπήρχαν κάποια σφυρίγματα. Το πρόβλημα ήταν πως είχαμε κακή νοοτροπία από την αρχή.

Τα επίσημα παιχνίδια αρχίζουν σε μια εβδομάδα, δεν έχει σημασία αν εγώ έπαιξα καλά ή όχι, το θέμα είναι να εμφανιστούμε καλοί σαν ομάδα όταν πρέπει».