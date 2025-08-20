Λαρεντζάκης: «Ο Γιάννης μας δίνει τεράστια ώθηση και αυτοπεποίθηση»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση της Ελλάδας απέναντι στη Λετονία για το τουρνουά «Ακρόπολις» μίλησε για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πώς αυτή αλλάζει τα δεδομένα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ξεκινήσαμε με ενθουσιασμό και ενέργεια. Από σήμερα ουσιαστικά δουλεύουμε στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Πρέπει να βλέπουμε αυτά τα ματς σαν επίσημα για να είμαστε έτοιμοι στο πρώτο ματς με την Ιταλία.

Δουλεύουμε κάθε μέρα. Ο τρόπος που παίζουμε, το παιχνίδι του Γιάννη που ανοίγει τα ελεύθερα σουτ. Ψυχολογικά και πνευματικά, για να βάζουμε τα σουτ.

Ο Γιάννης μας δίνει τεράστια ώθηση, έχει mismatch σε κάθε φάση. Αναγκάζονται οι ομάδες να προσαρμοστούν και βρίσκουμε κι εμείς λύσεις. Το ταλέντο του είναι αδιαμφισβήτητο και φαίνεται στο παρκέ.

Μας δίνει αυτοπεποίθηση εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό που τον έχουμε υγιή και είναι μαζί μας».