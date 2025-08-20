Σπανούλης: «Να βρούμε το spacing για τον Γιάννη, εκείνος αποφασίζει τί θα κάνει»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στη Λετονία για το πρώτο ματς του τουρνουά «Ακρόπολις» τόνισε την καλή κυκλοφορία που είχε η ομάδα αλλά και στην προσαρμογή της ομάδας γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Πιστεύω είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Από ένα σημείο και μετά κρατήσαμε παραπάνω την μπάλα, με τις αλλαγές. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος στην επίθεση. Στην άμυνα βγάλαμε ενέργεια, πάθος. Κάναμε λάθη που πρέπει να διορθώσουμε αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Υπάρχουν πράγματα που θα κρατήσουμε, αλλά κι αρκετά που πρέπει να βελτιώσουμε.

Όλα τα παιδιά έπαιξαν καλά, έκαναν τον ρόλο τους. Το πιο σημαντικό στο μπάσκετ είναι η χημεία, οι ρόλοι, η ταυτότητα, η ομοιογένεια.

Πρέπει να βρούμε το spacing για τον Γιάννη, να ανοίξουμε τους χώρους, να έχουμε σουτέρ γύρω του κι εκείνος να αποφασίσει τί θα κάνει.

Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα ημέρας. Είμαι ένας προπονητής που με ενδιαφέρει πολύ να βγάλουμε ελεύθερα σουτ».