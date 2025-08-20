Χουάντσο για Γουίλι: «Γιατί να μην γίνουμε συμπαίκτες; Ποτέ δεν ξέρεις...»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μιλώντας πρόσφατα για το EuroBasket 2025, στάθηκε στη στενή σχέση που τον δένει με τον αδερφό του, Γουίλι.

Παράλληλα αποκάλυψε πως θα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος αν στο μέλλον αγωνίζονταν μαζί όχι μόνο με την εθνική Ισπανίας, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, είτε με τη Μπαρτσελόνα είτε φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Για εμάς είναι τιμή να παίζουμε στην ίδια ομάδα. Έχουμε ήδη εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα για πολλά, πολλά χρόνια. Είχαμε την τύχη να κερδίσουμε μαζί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα Ευρωπαϊκό και αυτό είναι κάτι που νομίζω πως θα το θυμόμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Γιατί να μη παίξουμε μαζί; Υπήρχε η πιθανότητα να είμαστε μαζί στον Παναθηναϊκό, υπήρχε η πιθανότητα να είμαστε στη Μπαρτσελόνα... Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος τώρα στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το μπάσκετ και η ζωή κάνουν πολλές στροφές».

Για το Eurobasket είπε: «Χρειάζεται λίγη υπομονή. Θα παίξουμε με γκαρντ 19–20 ετών. Δεν είναι σωστό να τους φορτώνουμε το βάρος του Ρίκι ή του Ραούλ Λόπεθ. Ούτε εμείς είμαστε Πάου Γκασόλ, ούτε ο Σάντι (Αλντάμα) είναι Μαρκ Γκασόλ. Θα παλέψουμε με ταπεινότητα, θα δώσουμε τα πάντα σε κάθε ματς».