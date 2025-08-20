Αθηναϊκός: Το πρόγραμμα του «aΘens cup 2025» και η συλλογή τροφίμων

Ο Αθηναϊκός θα διοργανώσει το «aΘens cup 2025», στο οποίο θα συμμετέχουν τρεις ομάδες της Euroleague και παίκτριες από το υψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Δεν αποτελεί απλά ένα τουρνουά, αλλά ένα νέο θεσμό! Ο Αθηναϊκός Qualco σάς προσκαλεί σε μια γιορτή του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Θα μπορούσε να είναι το δικό μας Septemberfest! Μια γιορτή, μια παράδοση, ένας θεσμός. Και έτσι ακριβώς οραματιζόμαστε να γίνει. Οι φιλόδοξοι στόχοι της διοικούσας επιτροπής του Αθηναϊκού Qualco και η προσωπική επιθυμία και στόχευση του επικεφαλής, κ. Χάρη Πολίτη, φέρνουν στην Ελλάδα τρεις ομάδες Euroleague, δεκάδες παίκτριες παγκόσμιας κλάσης και με μια νότα από το παρελθόν, καλωσορίζουμε και παρουσιάζουμε το μέλλον!

Ο Αθηναϊκός Qualco ανακοινώνει τη διεξαγωγή του «aΘens cup 2025» από τις 12 ως τις 14 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή της Βαλένθια, της Γκντίνια και της Μερσίν, τρεις ομάδες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας και τέταρτη πέρυσι στην Ευρώπη (ηττήθηκε στον μικρό τελικό του Final Six από την Φενερμπαχτσέ) Βαλένθια, η πρωταθλήτρια Πολωνίας, Γκντίνια, και η φιναλίστ της Euroleague, νυν ομάδα του Τζώρτζη Δικαουλάκου, μαζί με τον Αθηναϊκό συνθέτουν ένα καρέ που θα διεκδικήσει τον τίτλο στο πρώτο aΘens Cup.

Ο Βύρωνας, η Αθήνα και κατ’ επέκταση η Ελλάδα θα υποδεχτούν ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός και το μπάσκετ γυναικών θα είναι και πάλι στο επίκεντρο για τρεις ημέρες, τόσο για το αγωνιστικό μέρος, αλλά και για έναν ακόμα λόγο: Σε αυτό το τριήμερο και συγκεκριμένα στις 13 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στα δύο προγραμματισμένα ματς, ενώνουμε το παρελθόν με το μέλλον, την ιστορία που γράφτηκε, με την ιστορία που θέλουμε να επαναληφθεί, και φέρνουμε την κληρονομιά μπροστά στα μάτια εκείνων στους οποίους πέφτει το κληροδότημα. Η σπουδαία ομάδα του 2010, η ομάδα που κατέκτησε το Eurocup πριν 15 χρόνια, η ομάδα που πανηγύρισε το Triple Crown θα βραβευτεί διότι όπου υπάρχει αθλητισμός υπάρχει συναίσθημα και διότι αν η μνήμη ασθενήσει, ασθενεί και το κίνητρο.

Το κίνητρο του Αθηναϊκού Qualco είναι υψηλότερο από ποτέ και προσκαλεί όλους όσοι αγαπούν το μπάσκετ να έρθουν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου αναμετρήσεις, αλλά και να ζήσουν μια συνολική εμπειρία διασκέδασης, όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς το παιχνίδι.

Το πρόγραμμα του τουρνουά:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9

Game 1: Valencia-Gdynia (5μ.μ.)

Game 2: Mersin-Athinaikos Qualco (8μ.μ.)

*ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9

Game 1: Valencia-Athinaikos Qualco (4μ.μ.)

Game 2: Gdynia-Mersin (7μ.μ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9

Game 1: Mersin-Valencia (1.30μ.μ.)

Game 2: Athinaikos Qualco-Gdynia (4.30μ.μ.)

* Η βράβευση της ομάδας που κατέκτησε το Eurocup το 2010 θα γίνει ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις».

«Είναι ένα από τα αθλητικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου και μια ιδανική πρόγευση όσων θα ακολουθήσουν στη διάρκεια της σεζόν. Τρεις ομάδες από την Euroleague, παίκτριες από το υψηλότερο επίπεδο και, φυσικά, ο Αθηναϊκός Qualco, παρούσες και παρόντες όλοι σε μια διοργάνωση που θα γίνει θεσμός! Όσο πλησιάζουν οι μέρες, τόσο θα πληθαίνουν οι εκπλήξεις και οι ανακοινώσεις, οπότε είναι μια καλή στιγμή για να θυμίσουμε τα βασικά:

1. Το τουρνουά θα είναι τριήμερο, με δύο αγώνες καθημερινά και θα διεξαχθεί από τις 12 ως και τις 14 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα του τουρνουά είναι το εξής:

𝚷𝚨𝚸𝚨𝚺𝚱𝚬𝚼𝚮 𝟏𝟐/𝟗

Valencia-Gdynia (5μ.μ.)

Mersin-Athinaikos Qualco (8μ.μ.)

𝚺𝚨𝚩𝚩𝚨𝚻𝚶 𝟏𝟑/𝟗

Valencia-Athinaikos Qualco (4μ.μ.)

Gdynia-Mersin (7μ.μ.)

𝚱𝚼𝚸𝚰𝚨𝚱𝚮 𝟏𝟑/𝟗

Mersin-Valencia (1.30μ.μ.)

Athinaikos Qualco-Gdynia (4.30μ.μ.)

2. Το μεσημέρι της 12ης Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του τουρνουά στο ξενοδοχείο Intercontinental, με την ακριβή ώρα να ανακοινώνεται προσεχώς.

3. Το Σάββατο ανάμεσα στα δύο ματς θα γίνει η βράβευση της ομάδας που κατέκτησε το Eurocup το 2010, με παρουσία στο γήπεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της.

4. Η είσοδος στο γήπεδο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και τις τρεις μέρες των αγώνων!

5. Θα γίνει συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας και τις τρεις μέρες του τουρνουά, μια πρωτοβουλία του Αθηναϊκού Qualco για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βύρωνα».