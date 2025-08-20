Δεν ζητάει max συμβόλαιο από τους Ρόκετς ο Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν επιθυμεί να υπογράψει max συμβόλαιο με τους Χιούστον Ρόκετς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα είναι φθηνό το επόμενο συμβόλαιό του.

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν από τα πιο «καυτά» ονόματα του ΝΒΑ αυτό το καλοκαίρι και τελικά κατέληξε στους Χιούστον Ρόκετς μετά από ένα trade στο οποίο συμμετείχαν επτά ομάδες.

Όπως αναφέρει ο Κιθ Σμιθ του «Spotrac» ο Αμερικανός θρύλος αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τις «Ρουκέτες», όμως δεν θα υπογράψει max συμβόλαιο. Ο Ντουράντ δεν ενδιαφέρεται να είναι «χρυσό» το επόμενο συμβόλαιό του.

Αυτή είναι μία πολύ θετική εξέλιξη για τους Ρόκετς, οι οποίοι θα πάρουν τον χρόνο τους για το νέο συμβόλαιο του αστέρας τους και δεν θα χρειαστεί να... τινάξουν την μπάνκα στον αέρα.