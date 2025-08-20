Συμφωνία Κάρι με Google - Θα βελτιωθεί μέσω AI ο αστέρας των Ουόριορς

Η Google ανακοίνωσε πολυετής συμφωνία με τον Στεφ Κάρι και ο αστέρας των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα χρησιμοποιήσει το ΑΙ για να βελτιωθεί στο παρκέ.

Η Google σε ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως έφτασε σε πολυετής συμφωνία με τον Στεφ Κάρι. Ο θρύλος των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα χρησιμοποιήσει το ΑΙ του Google Cloud ώστε να βελτιώσει τις αποδόσεις του στο παρκέ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το ΑΙ Basketball Coach μπορεί να αναλύσει την ποιότητα των σουτ του και να εξελίξει τις προπονήσεις του. Μάλιστα, θα μπορεί να αναλύει τον τρόπο που σουτάρει και να του δίνει οπτικό feedback.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως ο «Σεφ Κάρι» ήδη το χρησιμοποίησε στο τριήμερο καμπ του, στο οποίο συμμετείχαν 30 αθλητές από την Αμερική.