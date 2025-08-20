Άρης: Η απόφαση Κάραϊτσιτς για τους «μικρούς» και τον 7ο ξένο

Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους συνεχίζει πλέον ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς την προετοιμασία του Άρη.

Ο 41χρονος Σέρβος προπονητής προσπαθεί να εμφυσήσει τη φιλοσοφία του και τον τρόπο λειτουργίας στους παίκτες του, έχοντας να διαχειριστεί ένα νέο γκρουπ και μεταξύ άλλων να βρει την κατάλληλη χημεία.

Έχοντας στα χέρια του πλέον ένα ρόστερ 16-17 παικτών ο Κάραϊτσιτς θα κληθεί να αποφασίσει τι θα πράξει με τους «μικρούς» της ομάδας. Ο λόγος για τους 18χρονους Βασίλη Καζαμία, Παναγιώτη Λέφα (αμφότεροι έχουν συμβόλαιο ως το 2029), Βασίλη Πουρλίδα (ως το 2028), τον 19χρονο Φίλιππο Τσαχτσίρα (2028) και τον 17χρονο Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, ο οποίος ως έφηβος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής επαγγελματικού συμβολαίου ακόμα.

Από τους τέσσερις προαναφερόμενους, ο Χατζηλάμπρου θεωρείται ο μόνος σίγουρος για να παραμείνει, καθώς θα αγωνίζεται τόσο στην εφηβική ομάδα, όσο και στη θυγατρική του Άρη, όπως γινόταν την περασμένη σεζόν με τον Ναύαρχο Βότση. Όσον αφορά τους Καζαμία, Λέφα, Πουρλίδα, Τσαχτσίρα (οι τρεις πρώτοι είναι γκαρντ), ο Κάραϊτσιτς θα τους τσεκάρει στη διάρκεια της προετοιμασίας κι έπειτα θα κληθεί να αποφασίσει ποιους θα κρατήσει μαζί του και ποιους θα προτείνει να δοθούν δανεικοί ή με διπλό συμβόλαιο σε ομάδα της Α2.

Το SDNA έχει αναφέρει πως ο Άρης δε θα μείνει στους έξι ξένους και πως θα κινηθεί για την απόκτηση τουλάχιστον ακόμα ενός ξένου παίκτη. Η πιο πιθανή θέση ενίσχυσης αφορά τους φόργουορντ με έναν παίκτη ικανό να καλύψει το «3» και το «4», όμως αυτή είναι μια απόφαση που θα πάρει ο Κάραϊτσιτς μετά από ένα ικανό διάστημα για συμπεράσματα στη διάρκεια της προετοιμασίας.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν τα μάτια τους στην αγορά, όμως το όνομα του Τζέικομπ Τόπιν (25χρ., 2,03μ.) που βγήκε στην επιφάνεια δεν απασχολεί προς το παρόν. Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν στους Νικς και τους Χοκς την περασμένη σεζόν με two way contract στις αντίστοιχες ομάδες τους στην G-League, όπου τελείωσε τη σεζόν με 22,8 πόντους, 8,7 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Έξι σίγουρα φιλικά για τον Άρη

Παράλληλα μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά έξι φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Άρης. Πρόκειται για δύο κόντρα στη Μονακό στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη κόντρα σε Προμηθέα (13/9) και Ηρακλή (14/9) για τα «Μαυροσκούφεια» και επίσης απέναντι στο Περιστέρι (19/9) και τη Μύκονο (21/9) για το τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» του Περιστερίου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η πλήρης εικόνα των φιλικών αγώνων του Άρη μέσω επίσημης ανακοίνωσης, καθώς και του προγράμματος προετοιμασίας της ομάδας.