Πανταζόπουλος: «Έχει ανάγκη τον Ηρακλή το ελληνικό μπάσκετ - Στόχος η σταθεροποίηση στην GBL»

Ο Αθλητικός Διευθυντής του Ηρακλή, Γιώργος Πανταζόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και αναφέρθηκε στη νέα σεζόν του Ηρακλή και στους στόχους της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την έναρξη της προετοιμασίας: «Οι πρώτες προπονήσεις είναι προσαρμογής. Η πρώτη επίσημη θα γίνει και με παρουσία του κόσμου και θα πραγματοποιηθεί και μια ομιλία. Εφόσον οριστικοποιηθούν όλες οι αφίξεις των παικτών, την Πέμπτη (21/08) θα δώσουμε τη δυνατότητα και στον κόσμο μας να δει από κοντά την προπόνηση».

Για τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν: «Συνεχίζουμε με τον Γιώργο Σιγάλα, ο οποίος ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, βοήθησε πάρα πολύ κι αυτός, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να επανέλθει η ομάδα στην GBL. Το ρόστερ, μετά και την προσθήκη του Μάριου Πουλιανίτη, είναι οριστικοποιημένο. Θα πάμε με 6 ξένους, δε θα μπούμε σε διαδικασία 7ου και θα δούμε. Ελπίζουμε ότι δε θα χρειαστεί να κάνουμε καμία προσθήκη ή αλλαγή».

Για τον στόχο της φετινής σεζόν: «Ο Ηρακλής σίγουρα επέστρεψε και αυτό το δείχνει γενικά και ο τρόπος που η διοίκηση έχει επιλέξει να λειτουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό πως ένας απ’ τους πρώτους στόχους είναι η ανακαίνιση του γηπέδου. Ταυτόχρονα είναι τόσο μεγάλο το brand που το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ και η Θεσσαλονίκη. Όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι στην GBL και πιστεύω με υψηλούς στόχους, γιατί το επιβάλλει το όνομά τους. Ο στόχος του Ηρακλή είναι να εδραιωθεί και βήμα-βήμα να πηγαίνουμε ξανά προς τα εκεί που πρέπει και μας επιβάλλει η ιστορία της ομάδας».

Για τον στόχο στην ENBL: «Αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε μπει σε αυτήν τη λογική. Στόχος του Ηρακλή είναι η σταθεροποίηση στην GBL. Ήταν πολλά χρόνια που… ανεβοκατέβαινε. Αυτή η διοργάνωση θα μας βοηθήσει να βρούμε ρυθμό για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα ματς στην Ελλάδα είναι λίγα, οπότε βοηθάει να υπάρχουν παιχνίδια για αγωνιστικούς ρυθμούς. Αυτό που έχουμε σαν νοοτροπία και λογική είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα. Δε θα αφήσουμε μια διοργάνωση πιο πίσω, αλλά καλό είναι να οριοθετούμε τους στόχους μας. Ανάλογα πως θα πάει η διοργάνωση θα δούμε και τους στόχους μας. Βγήκαν και οι αντίπαλοί μας. Είναι ένα ωραίο format, πρώτη φορά γίνεται με αυτόν τον τρόπο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όλα τα ματς είναι σημαντικά και παίζουν μεγάλο ρόλο για την κατάταξη».

Για την ανακαίνιση του «Ιβανωφείου»: «Έγινε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανακαίνιση εσωτερικά του γηπέδου και στους χώρους. Ήταν ένα γήπεδο παλιό, πάρα πολλών χρόνων και το χρειαζόταν. Έγινε πολύ ωραία δουλειά. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές για να είναι και λειτουργικό αλλά και πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, το οποίο θα το δούμε όλοι σύντομα. Ακόμα γίνονται κάποιες εργασίες είναι η αλήθεια. Τα βασικά πράγματα που έπρεπε να γίνουν για να ξεκινήσει η ομάδα τελείωσαν και είναι πλέον άνετη να προπονείται».

Για το βίντεο ανακοίνωσης της ανακαίνισης του γηπέδου: «Πρέπει να το βλέπουμε σαν σπίτι μας πλέον. Ήταν πολύ κοστοβόρο όλο αυτό και πρέπει να υπάρχει η ανάλογη αγάπη και σεβασμός. Ο κόσμος του Ηρακλή περίμενε πολύ αυτήν τη στιγμή. Δεν είναι μόνο η άνοδος, αλλά βλέπει επιτέλους μια διοίκηση με όραμα. Αυτό είναι που εκτίμησε και θα εκτιμήσει. Ετοιμάζουμε κι άλλα πράγματα. Είμαστε κοντά στο να ολοκληρώσουμε ένα πλάνο που “τρέχουμε” εδώ και 2 μήνες και ελπίζω πολύ γρήγορα, ίσως στο πρώτο φιλικό εντός έδρας, να υπάρχει το fan zone πίσω απ’ το “Ιβανώφειο”, με κεντρική οθόνη να βλέπει ο κόσμος εκτός γηπέδου το παιχνίδι. Να υπάρχει εκτός γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο event, το οποίο θα χαίρεται ο κόσμος».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Ο κόσμος στήριξε, φάνηκε κι απ’ τα διαρκείας. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο ξεκίνημα. Τελείωσαν τα διαρκείας την προηγούμενη βδομάδα ουσιαστικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Με το που ανέβηκε η ομάδα κατηγορία είδα τη διάθεση του κόσμου. Δεν περίμενα τόσο μεγάλη διάθεση για να είμαι ειλικρινής. Μόνο την πρώτη μέρα έφυγαν 600 διαρκείας και αυτό έδειξε αυτομάτως ότι ο κόσμος θα στηρίξει αυτήν τη νέα προσπάθεια. Ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά».