Η 12άδα του Ισραήλ για το Eurobasket

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τους 12 παίκτες που θα αγωνιστούν στο Eurobasket 2025.

Οριστικοποιήθηκε το ρόστερ του Ισραήλ για το Eurobasket 2025. Το Ισραήλ βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Πολωνία και το Βέλγιο.

Από την 12άδα ξεχωρίζει η παρουσία του Ντένι Αβντίγια, ο οποίος αγωνίζεται στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Αναλυτικά η 12άδα: Ντένι Αβντίγια, Τόμερ Γκινάτ, Γιαμ Μαντάρ, Γκάι Παλατίν, Μπαρ Τίμορ, Ιτάι Σέγκεβ, Ίθαν Μπουργκ, Καντίν Κάρινγκτον, Νίμροντ Λέβι, Γιοβέλ Ζούσμαν, Ράφι Μένκο, Ρόμαν Σόρκιν