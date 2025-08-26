Οι αντίπαλοι της Εθνικής στον Eurobasket: Η σταθερή «δύναμη» της Ισπανίας, η υπολογίσιμη Ιταλία και η «επικίνδυνη» Γεωργία

Το Eurobasket 2025 βρίσκεται προ των πυλών και πλέον η Εθνική μας ομάδα κινείται στους ρυθμούς του μεγάλου ραντεβού του καλοκαιριού. Το SDNA αναλύει τους αντιπάλους της Ελλάδας στον Γ’ όμιλο της Λεμεσού από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία μέχρι την οικοδέσποινα Κύπρο.

Λίγες μέρες έμειναν πριν το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού με την Εθνική μας ομάδα να κινείται εδώ και αρκετό διάστημα σε ρυθμούς Eurobasket.

H Eλλάδα έμαθε τους αντιπάλους της στην κλήρωση της 27ης Μαρτίου και από τις 28 Αυγούστου μέχρι της 4 Αυγούστου θα παλέψει με τις Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο στον όμιλο της Λεμεσού.

Το SDNA αναλύει τις 5 ομάδες που θα βρει στο δρόμο της η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση που θα λάβει χώρα στην Ρίγα της Λετονίας.

Η σταθερή «δύναμη» της Ισπανίας

Την Ισπανία θα βρει στο δρόμο της η Ελλάδα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, με την «φούρια ρόχα» να είναι η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο τιμόνι ο πολύπειρος τεχνικός και νυν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο.

Αν μη τι άλλο στο άκουσμα της Εθνικής Ισπανίας πολλοί θα έχουν στο νου τους την παλιά δύναμη που σκόρπιζε τον τρόμο στην Ευρώπη, ωστόσο τα δεδομένα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια έχουν διαφοροποιηθεί. Οι λεγόμενες «παλιοσειρές» έχουν δώσει την σκυτάλη στο νέο αίμα με τον Σάντι Αλδάμα των Μέμφις Γκρίζλις να ξεχωρίζει και τους αδελφούς Ερνανγκόμεθ, Ουίλι και Χουάντσο, να παραμένουν σταθερά σημαντικά μέλη της ομάδας.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού Λορενζο Μπράουν δεν βρέθηκε στις κλήσεις του Σκαριόλο , ενώ τα προβλήματα τραυματισμών στην προετοιμασία ήταν αρκετά. Σίγουρα το ρόστερ της δεν αποτελεί φόβητρο και η «γαλανόλευκη» έχει τις δυνατότητες να κοντράρει τους Ισπανούς με φόντο την πρώτη θέση του ομίλου.

Αναλυτικά το ρόστερ

Σάντι Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα,, Ουίλι Ερνανγκόμεθ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σέρχιο ντε Λαρεα, Ζόελ Πάρα, Χάιμε Πραντίγια, Χοσέπ Πουέρτο, Μάριο Σεντ - Σούπερι, Γιανκούμπα Σίμα, Σάντι Γιούστα, Λόπεζ-Αροστέγκι.

Η πάντα υπολογίσιμη Ιταλία

Η Ιταλία είναι η δεύτερη αντίπαλος της «γαλανόλευκης», με την γείτονα χώρα να είναι μια υπολογίσιμη δύναμη του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο στο τιμόνι τους οι Ιταλοί δεν αποτελούν υπερομάδα, ωστόσο οι μονάδες τους είναι ικανές να κάνουν την διαφορά .

Το όνομα του Σιμόνε Φοντέκιο είναι αυτό που ξεχωρίζει στο ρόστερ, με τους πιο έμπειρους Ντάριους Τόμπσον, Νικολό Μέλι, Αλεσάντρο Παγιόλα, Τζαμπάολο Ρίτσι, Μάρκο Σπίσου να συνθέτουν ένα αρκετά ποιοτικό ρόστερ. Τελευταία στιγμή προστέθηκε στο ρόστερ και ο Ντανίλο Γκαλινάρι, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ οι νεαροί Ματέο Σπανιόλo και, Γκαμπριέλε Πρόσιντα, είναι έτοιμοι να αφήσουν το στίγμα τους.

Μαζί με την Ισπανία και η Ιταλία είναι στα μέτρα της Εθνικής μας ομάδας και τα τρία σύνολα είναι αυτά που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση στον όμιλο.

Αναλυτικά το ρόστερ

Μάρκο Σπίσου, Ντανίλο Γκαλινάρι, Νίκο Μέλι, Σιμόνε Φοντέκιο, Ντάριους Τόμπσον, Πίπο Ρίτσι, Ματέο Σπανιόλο, Γκαμπριέλε Πρότσιντα, Σάλιου Νιάνγκ, Μόμο Ντιούφ, Νικόλα Ακέλε, Αλεσάντρο Παγιόλα.

Η εμπειρία της Γεωργίας

Η Γεωργία είναι η 3η ομάδα που θα βρει στο διάβα της η Ελλάδα, ένα σύνολο που πλέον έχει την εμπειρία σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, καθώς συμμετέχει για 6η σερί χρονιά σε Eurobasket (2011, 2013, 2015, 2017, 2022).

O Αλεξάνταρ Τζίκιτς ανανέωσε την συνεργασία του με την Εθνική Γεωργίας για ακόμα δυο χρόνια, ενώ το όνομα του Σάντρο Μαμουκελασβίλι είναι αυτό που ξεχωρίζει. Ο έμπειρος Σενγκέλια δίνει ακόμα μια χρονιά το παρών σε μεγάλο ραντεβού, ενώ ο «βιονικός» Γκιόργκι Σερμαντίνι λατρεύει να παίζει για την ομάδα της χώρας του.

Οι Γεωργιανοί έβαλαν στο ρόστερ τους ως νατουραλιζέ τον Καμάρ Μπάλντγουιν, ενώ και Γκόγκα Μπιτάτζε των Ορλάντο Μάτζικ θα δώσει μέγεθος σε μια γεμάτη ρακέτα.

Μπορεί η Γεωργία να μην αποτελεί φόβητρο ως ομάδα, ωστόσο είναι δεδομένο πως πρόκειται για ένα σκληροτράχυλο σύνολο με εμπειρία που θα βάλει δύσκολα στις λεγόμενες «μεγάλες» ομάδες του ομίλου.

Αναλυτικά το ρόστερ

Σάντρο Μαμουκελασβίλι, Ράτι Αντρονικασβίλι, Καμάρ Μπάλντγουιν, Λούκα Μαζιασβίλι, Γκιόργκι Οτσχικίτζε, Ντούντα Σανάτζε, Σάντρο Σανάτζε, Κάχα Τζιντζαράτζε, Αλεκσάντερ Πεβάτζε, Γκιόργκι Σουλαμπερίτζε, Μπέκα Μπουρχανάτζε, Τορνίκε Σενγκέλια, Γκόγκα Μπιτάτζε, Γκιόργκι Σερμαντίνι,

Η «επικίνδυνη» Βοσνία

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη αποτελεί τον 4ο αντίπαλο της Εθνικής ομάδας, ωστόσο το ρόστερ δεν εντυπωσιάζει. Όπως όλα δείχνουν θα παλέψει με την Γεωργία για την 4η θέση στον όμιλο, με την απουσία του Μούσα να είναι αισθητή και τους Νούρκιτς, Άτιτς να είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά.

Παράλληλα η απουσία του Γκάρζα που δεν κατόρθωσε να βγει από την κατηγορία των νατουραλιζέ παικτών, είναι σημαντική, με τον πρώην παίκτη του Λαυρίου Χαβιέρ Καστανέδα να παίρνει την θέση του.

Στα φιλικά προετοιμασίας ηττήθηκε από Μαυροβούνιο και Σερβία δεχούμενη 100 πόντους, ενώ κέρδισε εύκολα Μεγάλη Βρετανία και Βέλγιο.

Aναλυτικά το ρόστερ

Άμαρ Αλιμπέγκοβιτς, Έντιν Άτιτς, Γιουσούφ Νούρκιτς, Μίραλεμ Χαλίλοβιτς, Άμαρ Γκέγκιτς, Άιντιν Πενάβα, Αλεξάνταρ Λάζιτς, Άντιν Βράμπατς, Άντναν Αρσλάναγκιτς, Κίναν Καμένιας, Τζον Ρόμπρσον, Ταρίκ Χρέλια

Η οικοδέσποινα αλλά αδύναμη Κύπρος

Η Κύπρος είναι η τελευταία ομάδα που θα βρεθεί στο δρόμο της Εθνικής με το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να είναι η οικοδέσποινα του τουρνουά, ενώ θα είναι η μικρότερη χώρα που θα έχει διοργανώσει EuroBasket.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για την πιο αδύναμη ομάδα του τουρνουά και όλοι γνωρίζουν πως είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν στα ίσα μια από τις υπόλοιπες 5 ομάδες, ωστόσο σίγουρα θα απολαύσουν την διαδικασία, έχοντας παράλληλα την στήριξη τους από τον κόσμο.

Ο Ντάραλ Ουίλις θα είναι ο νατουραλιζέ της ομάδας στην διοργάνωση, με τον πρώην παίκτη του Άρη να προτιμάται από τον Μόουζες Ράιτ. Ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής, που αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, ο Νίκος Στυλιανού που επίσης πέρασε από τα ελληνικά παρκέ και ο Φίλιππος Τίγκας είναι οι τρεις Κύπριοι που αναμένεται να ξεχωρίσουν από το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη.

Στα φιλικά ηττήθηκε από Σερβία και Ισραήλ στο τουρνουά της Λεμεσού, δεχόμενη και στα δυο παιχνίδια πάνω από 100 πόντους.

Αναλυτικά το ρόστερ

Χρήστος Λοϊζίδης, Κωνσταντίνος Σιμιτζής, Ιωάννης Πασιαλής, Σάιμον Μιχαήλ, Στέφανος Ηλιάδης, Ανδρέας Χριστοδούλου, Αινέας Γιουνγκ, Ιωάννης Γιανναράς, Μιχάλης Κουμής, Φίλιππος Τίγκας, Ντάραλ Oυίλις, Νίκος Στυλιανού