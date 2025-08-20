Στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή και ο Ράιτ-Φόρμαν: «Νιώθω πως θα είμαι από τους καλύτερους παίκτες στη λίγκα»

Με πλήρες ρόστερ θα συνεχίσει πλέον την προετοιμασία του ο Ηρακλής.

Ο αφίξεις των ξένων παικτών ολοκληρώθηκε σήμερα (20/08) με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν. Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε νωρίς το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, ενώ χθες το βράδυ είχε αφιχθεί και ο Κρις Σμιθ.

Με την άφιξη του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο Ράιτ-Φόρμαν δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θα καταθέσω την καρδιά μου και την αφοσίωσή μου στο γήπεδο. Είμαι έτοιμος να βουτήξω στο παρκέ για να διεκδικήσω μπάλες και να αναλάβω ευθύνες», ενώ δεν αποποιήθηκε τον ρόλο του ηγέτη. Ακόμα πρόσθεσε με μεγάλη αυτοπεποίθηση πως «νιώθω ότι θα είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος».

Πλέον, ο Γιώργος Σιγάλας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για να συνεχίσει την προετοιμασία της ομάδας, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμό.

Νέα ώρα για την αυριανή ανοικτή προπόνηση

Στις 18:00 θα αρχίσει τελικά η αυριανή ανοικτή προπόνηση του Ηρακλή. Η σχετική ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τους φίλους της ομάδας μας πως η αυριανή (21/08) ανοικτή για τον κόσμο, προπόνηση θα ξεκινήσει στις 18:00, αντί για τις 17:00, που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Σας περιμένουμε όλους στο Ιβανώφειο!».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Ράιτ-Φόρμαν: