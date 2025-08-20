Αυτό είναι το super deal Παναθηναϊκού-Cosmote: 12,5 εκατ. για 5 χρόνια!

Απόλυτη επιβεβαίωση ενός ακόμα αποκλειστικού ρεπορτάζ του SDNA, από τον Απρίλιο συγκεκριμένα, για το χρυσό deal που καθιστά την έδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού ως την… πιο ακριβοπληρωμένη σε επίπεδο ονοματοδοσίας που έχει γίνει ποτέ στον ελληνικό αθλητισμό.

Οι ενέργειες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και των συνεργατών του που έχουν εκτοξεύσει το brand του τριφυλλιού θα εξασφαλίσουν 2,5 εκατ. ετησίως για την επόμενη πενταετία, επιβεβαιώνοντας απόλυτα ακόμα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του SDNA.

Αυτό συνολικά σημαίνει πως το μεγάλο deal του Παναθηναϊκού με την Cosmote θα βάλει συνολικά στα ταμεία του «τριφυλλιού» 12 εκατ. ευρώ, σε μία ιδιαίτερα επικερδή συμφωνία για τους «πράσινους».

Είναι φυσικό πως η πλήρης μεταμόρφωση του ΟΑΚΑ, που πλέον είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ευρώπη και στα πρότυπα του ΝΒΑ, θα έφερνε το έντονο ενδιαφέρον εταιρειών-κολοσσών, με την Cosmote τελικά να φτάνει στη συμφωνία.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως αυτό είναι το μεγαλύτερο deal που έχει γίνει για ονοματοδοσία γηπέδου στον ελληνικό αθλητισμό.