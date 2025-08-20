Ντόρσεϊ: «Σημαίνει πολλά για μένα να παίζω στην Εθνική, σπουδαίος ηγέτης ο Γιάννης»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε δηλώσεις του μίλησε για το επερχόμενο Eurobasket με την Ελλάδα κι αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι της FIBA:

Για την παρουσία του στην Εθνική: «Σημαίνει πολλά. Εκπροσωπείς τη χώρα, εκπροσωπείς πολλούς ανθρώπους που έχουν υπερηφάνεια και χαρά για το μπάσκετ. Ο παππούς μου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ήξερα λίγα για την κουλτούρα μεγαλώνοντας, αλλά μόλις έγινα 18 ετών, ένιωσα την κουλτούρα, ένιωσα τους ανθρώπους, κατάλαβα τι σήμαινε το μπάσκετ για αυτούς».



Για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει να πάρει μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση από το 2009: «Δεν θα το έβλεπα ως πίεση. Είναι απλώς μια ευλογία και μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν έχω μετάλλιο στην καριέρα μου και η Ελλάδα δεν έχει κατακτήσει μετάλλιο εδώ και καιρό. Έχουμε μια ευκαιρία».



Για το σύστημα διεξαγωγής του Eurobaket που δεν συγχωρεί λάθη στα νοκ άουτ: «Δεν μπορείς να έχεις μια κακή βραδιά, ούτε μία φορά. Στα πλέι οφ συνήθως έχεις μια σειρά αγώνων, αλλά εδώ είναι ένας αποκλεισμός μετά από έναν αγώνα ομίλου. Αυτό το κάνει συναρπαστικό και για τους οπαδούς».



Για τον Γιάννη αλλά και τον Θανάση Αντετοκούνμπο: «Κάθε λεπτομέρεια που μπορείς να σκεφτείς για να τον κάνεις καλύτερο, την κάνει. Όλοι τον παρακολουθούν, ακόμα και η ομάδα μας. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Έχει πέντε παίκτες πάνω του σε όλο το παιχνίδι, οπότε είμαστε αρκετά ανοιχτοί. Ο Θανάσης έχει την μεγαλύτερη καρδιά και την περισσότερη ενέργεια, συνέχεια ουρλιάζει, φωνάζει, και αυτό το χρειαζόμαστε».