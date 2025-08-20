Περιστέρι: Τα φιλικά προετοιμασίας, παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας του Περιστερίου, με την ομάδα των δυτικών προαστίων να αντιμετωπίζει και τον Παναθηναϊκό. Στα Γιάννενα το βασικό στάδιο.

Στα Γιάννενα θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Περιστερίου, το οποίο ξεκίνησε τις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο να δίνει το σύνθημα.

Οι «κυανοκίτρινοι» προπονούνται καθημερινά στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» μέχρι το τέλος της εβδομάδας και από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, η ομάδα θα μεταβεί στα Γιάννενα, όπου θα βάλει τις βάσεις για τη νέα χρονιά.

Εκεί, θα δοθεί το πρώτο φιλικό παιχνίδι με τον ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα επιστρέψει το Περιστέρι στην Αθήνα για να συνεχίσει το πρόγραμμα προετοιμασίας δίνοντας τα φιλικά παιχνίδια (οκτώ συνολικά) που θα αποσκοπούν στο «δέσιμο» της ομάδας και την καλή «χημεία» μεταξύ των πολλών νέων παικτών που υπάρχουν στο ρόστερ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας του Περιστερίου:

30/8 ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων-Περιστέρι

6/9 Μαρούσι-Περιστέρι

10/9 Περιστέρι-Παναθηναϊκό AKTOR

12/9 Πανιώνιος-Περιστέρι

14/9 ΑΓΕ Χαλκίδας-Περιστέρι

19/9 6ο Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» Περιστέρι-Άρης

21/9 6ο Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» Περιστέρι-Προμηθέας

27/9 Περιστέρι-Μύκονος.