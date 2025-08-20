Παναθηναϊκός: «Η 20ή Αυγούστου είναι ξεχωριστή μέρα, γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος»

Φυσικά και ο Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τον εμβληματικό ηγέτη του Συλλόγου, που αποτέλεσε τον πιο σημαντικό παράγοντα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
Η 20ή Αυγούστου είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας...… pic.twitter.com/XfA3lF4ZaE— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 20, 2025