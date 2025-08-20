Παναθηναϊκός: «Η 20ή Αυγούστου είναι ξεχωριστή μέρα, γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος»

Iστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό, αφού στις 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Φυσικά και ο Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τον εμβληματικό ηγέτη του Συλλόγου, που αποτέλεσε τον πιο σημαντικό παράγοντα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η 20ή Αυγούστου είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας...».