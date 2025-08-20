Σε «Telekom Center Athens» μετονομάστηκε το κλειστό του ΟΑΚΑ!

Με ανακοίνωση του ΟΤΕ έγινε κι επίσημη η αλλαγή ονομασίας του ΟΑΚΑ, που πλέον θα λέγεται «Telekom Center Athens»!

Νέα σελίδα στον Παναθηναϊκό, αφού το ΟΑΚΑ πλέον θα ονομάζεται «Telekom Center Athens», με τους «πράσινους» να εντάσσονται στη λίστα των μεγάλων venues σε όλον τον κόσμο που φέρουν το σήμα του brand «Τ».

H συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει πενταετή διάρκεια, με τον Παναθηναϊκό να προχωράει σε ακόμα μία κίνηση που αποδεικνύει πως είναι το κορυφαίο brand name στην Ευρώπη.

Φυσικά πρόκειται για μία ιδιαίτερη επικερδή συμφωνία για του 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης, που σφραγίζουν το υψηλότατο επίπεδο που θα βρίσκονται και τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«TELEKOM CENTER Athens: Η COSMOTE TELEKOM χορηγός ονοματοδοσίας στο σύνολο του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του ΟΑΚΑ

20 Αυγούστου 2025

TELEKOM CENTER Athens θα ονομάζεται πλέον το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) και ο περιβάλλων χώρος του, καθώς η COSMOTE TELEKOM είναι χορηγός ονοματοδοσίας για 5 χρόνια, έως το 2030.

Ο εμβληματικός αυτός χώρος εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα αθλητισμού και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Το TELEKOM CENTER Athens περιλαμβάνει το πλήρως ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, τις συνδεδεμένες με αυτό προπονητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια και όλον τον περιβάλλοντα χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Parking Ρ5 όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το TELEKOM CENTER Athens πρόκειται να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο χώρο ψυχαγωγίας για όλους, γονείς, οικογένειες, μαθητές και επισκέπτες κάθε ηλικίας, που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες και φεστιβάλ, συνέδρια, κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα, χώρους αναψυχής και εστίασης.

Με αφορμή τη χορηγία ονοματοδοσίας του συγκεκριμένου πολυχώρου στο ΟΑΚΑ, ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η επένδυση στο TELEKOM CENTER Athens αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να βρισκόμαστε εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους, να γεφυρώνουν διαφορές και να δημιουργούν κοινές εμπειρίες. Πιστοί στην υπόσχεσή μας προς τους πελάτες μας να συνδέουμε τον κόσμο τους, χτίζουμε το μέλλον της εμπειρίας, πέρα από τις τηλεπικοινωνίες.»

«Η πενταετής συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για τη μετονομασία του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ σε TELEKOM CENTER Athens, εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του κ. Δ.Γιαννακόπουλου, της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και της White Veil, όπως ήδη υλοποιείται, για τη συνολική αναβάθμιση του συγκροτήματος, με στόχο τη μετατροπή του σε έναν υπερσύγχρονο κόμβο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ψηφιακών εμπειριών. Η συνεργασία αυτή δηλώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο για μια ακόμη φορά, τη δέσμευσή μας για στρατηγικές συνέργειες παγκόσμιου βεληνεκούς, οι οποίες θα υποστηρίξουν και θα συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση και τη συνολική εξέλιξη του αθλητισμού στη χώρα μας», αναφέρει η εταιρεία White Veil.



Η TELEKOM, η κορυφαία μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μία από τις κορυφαίες στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, στηρίζει έμπρακτα μεγάλα venues και πολυλειτουργικούς χώρους, όπως το T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας, το T-Mobile Center στο Κάνσας, αλλά και το Telekom Dome στην Βόννη. Η συμφωνία ονοματοδοσίας για το TELEKOM CENTER Athens το εντάσσει στη λίστα των μεγάλων venues σε όλον τον κόσμο που φέρουν το σήμα του brand «Τ».

Η ανακοίνωση της White Veil αναφέρει:

«Η White Veil και η COSMOTE TELEKOM ενώνουν τις δυνάμεις τους: Το ΟΑΚΑ Basketball Arena μετονομάζεται σε TELEKOM CENTER Athens για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η White Veil, εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου, και η COSMOTE TELEKOM ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας το σύνολο του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, μετονομάζεται σε TELEKOM CENTER Athens μέχρι το 2030.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το ιστορικότερο αθλητικό κέντρο της χώρας, κατά την οποία η δυναμική του αθλητισμού συνδυάζεται πλέον με τη δύναμη της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η πενταετής συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του κ. Δ.Γιαννακόπουλου, της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και της White Veil, για τη συνολική αναβάθμιση του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ ΟΑΚΑ, με στόχο τη μετατροπή του σε έναν υπερσύγχρονο κόμβο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ψηφιακών εμπειριών, ανάλογο των μεγαλύτερων αντίστοιχων κέντρων παγκοσμίως.

Το TELEKOM CENTER Athens περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

• Την αναβαθμισμένη μπασκετική αρένα της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και

• Τους περιβάλλοντες χώρους φιλοξενίας πλήθους δρώμενων, αθλητικού, ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα,

όπου είναι πλέον διαθέσιμες προς τους επισκέπτες ανανεωμένες υποδομές με έξυπνες τεχνολογίες και προηγμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις.

Το TELEKOM CENTER Athens θα αποτελέσει το νέο, σύγχρονο «σπίτι» της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΩΡ με αναβαθμισμένες υποδομές και τεχνολογικές καινοτομίες που αποτελούν το μέλλον του αθλητισμού.

Με τη μετονομασία του ΟΑΚΑ Basketball Arena σε TELEKOM CENTER Athens, η White Veil και η COSMOTE TELEKOM στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: το μέλλον του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας είναι κοινό και πλέον υλοποιείται με ταχύτητα και συνέπεια. Το νέο αυτό κεφάλαιο αποτελεί την απαρχή μιας ουσιαστικής επένδυσης στην εμπειρία του φιλάθλου, στην περαιτέρω αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και στη δημιουργία ενός κόμβου διεθνούς επιπέδου και αναγνώρισης στην καρδιά της Αθήνας».