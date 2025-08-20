Στην πρώτη της Αρμάνι ο... τραυματίας Τσάντσαρ

Στην πρώτη προπόνηση της Αρμάνι έδωσε το «παρών» ο Βλάτκο Τσάντσαρ, που δεν γυμνάστηκε, κάτι που όμως θα κάνει τις επόμενες μέρες.

Η ιταλική ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν και σε αυτή το «παρών» έδεσε ο Τσάντσαρ, που λόγω τραυματισμού δεν είναι με την εθνική Σλοβενίας.

Οι σχέσεις των ανθρώπων της Αρμάνι με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς είναι σε οριακό σημείο, αφού όπως ισχυρίστηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σλοβενίας η ιταλική ομάδα δεν επέτρεψε στους Βλάτκο Τσάντσαρ και Τζος Νίμπο να δώσουν το «παρών» στο Eurobasket.

Ωστόσο ο πρώτος βρέθηκε κανονικά στην πρώτη της Αρμάνι, χωρίς να προπονηθεί, κάτι που ωστόσο όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα θα γίνει τις επόμενες μέρες.