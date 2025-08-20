Χέιζ: «Θα μου λείψει ο Σάρας, είμαι ο καλύτερος παίκτης που έχει προπονήσει ποτέ»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σε δηλώσεις του μίλησε για τη μετακίνησή του στο ΝΒΑ και τη σχέση που είχε χτίσει στη Φενέρμπαχτσε με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Socrates»:

Για τη μετακίνησή του στο ΝΒΑ: «Ειλικρινά, δεν ήταν και τόσο δύσκολη απόφαση. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει στους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε , αλλά το να πάω στο NBA ήταν κάτι που πάντα ήθελα. Απλώς δεν δήλωσα ανοιχτά τον στόχο μου. Τα μέσα ενημέρωσης και οι οπαδοί μπορεί να το έχουν εκφράσει κατά καιρούς, αλλά ήμουν πάντα επικεντρωμένος στη νίκη. Οι οπαδοί ξέρουν ότι θυμάμαι όλα όσα συνέβησαν και τα χρησιμοποιούν ως κίνητρο. Υπάρχει μια απόλυτη διαφορά 180 μοιρών μεταξύ των αντιδράσεων την ημέρα που ανακοινώθηκε η μεταγραφή μου και την ημέρα που ανακοινώθηκε η αποχώρησή μου. Οπότε, συμπεραίνω ότι έκανα κάποια καλά πράγματα στη Φενερμπαχτσέ. Αλλά ήταν ένα από τα καλύτερα κομμάτια της αποχώρησής μου. Κερδίσαμε σχεδόν κάθε τρόπαιο σε έναν χρόνο, οπότε δεν πρέπει να είναι πολύ αναστατωμένοι».

Για τον Γιασικεβίτσιους: «Φυσικά και θα του λείψω! Είμαι ο καλύτερος παίκτης που έχει προπονήσει ποτέ. Κέρδισα την πρώτη του Euroleague. Φυσικά και θα με αγαπάει, φυσικά και θα του λείψω. Ενώ μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην καταλαβαίνουν πλήρως, αν ακούσετε τις ερωτήσεις που κάνω και τις απαντήσεις που δίνω, θα καταλάβετε πόσο σπουδαίος προπονητής είναι, πόσο μου αρέσει η προσέγγισή του και η επιθυμία του να κερδίζει. Αφού συνεργαστήκαμε μαζί του τόσα χρόνια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ξέρω ακριβώς τι να πω».