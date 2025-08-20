Αφιέρωμα στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις»: Η ώρα του Αντετοκούνμπο

Μετά το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της απέναντι στο Μαυροβούνιο στις 14 Αυγούστου στην PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν το 4ο κατά σειρά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ 20025, η εθνική ανδρών, μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο δικό της τουρνουά, το 33ο Τουρνουά «Ακρόπολις» που φέτος επιστρέφει στο ΟΑΚΑ.

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι τον σούπερ σταρ της εθνικής ανδρών, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ν' αγωνίζεται. Ο "Greek Freak" μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της εθνικής το περασμένο Σάββατο (16/8) και όπως «δεσμεύτηκε», με δηλώσεις του, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης: «Ο Γιάννης θα είναι κανονικά στο "Ακρόπολις"».

Η εθνική έδειξε εξαιρετική αμυντική λειτουργία, στα τέσσερα πρώτα φιλικά, αλλά παρουσίασε επιθετική δυστοκία. Με την προσθήκη του ΝΒΑερ Γιάννη Αντετοκούνμπο, η εθνική καλείται να δείξει στα δύο ματς του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις» δείγματα από το υψηλό επίπεδο μπάσκετ που είναι σε θέση να παίξει, αφού η αλήθεια είναι πως είναι... άλλη ομάδα χωρίς τον άσο των Μιλγουόκι Μπάκς.

Η Λετονία αποτελεί την πρώτη αντίπαλο της «επίσημης αγαπημένης» στο τουρνουά «Ακρόπολις» την Τετάρτη (20/8), στις 20:00, ενώ την Παρασκευή (22/8), οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θ' αντιμετωπίσουν την Ιταλία, ξανά στις 20:00. Ενδιάμεσα, δηλαδή την Πέμπτη (21/8, 20:00), «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» η Λετονία και η Ιταλία. Και οι τρεις φιλικές αναμετρήσεις θα προβληθούν «ζωντανά» από το ΕΡΤNEWS.

Πρόκειται για δύο δυνατούς αντιπάλους, αν αναλογιστεί κανείς πως η Λετονία είναι η οικοδέσποινα όχι μόνο του 1ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ, αλλά και της τελικής φάσης (Ρίγα), ενώ η Ιταλία θα βρεθεί στον δρόμο της εθνικής Ελλάδας και στον 3ο όμιλο, στη Λεμεσό. Μάλιστα, οι Ιταλοί θα είναι και η πρώτη αντίπαλος της εθνικής, στη Λεμεσό, στις 28 Αυγούστου.

Μετά τους δύο αγώνες τους στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις», οι Έλληνες διεθνείς θα δώσουν τον τελευταίο φιλικό αγώνα τους, πριν από το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ, κόντρα στη Γαλλία, στις 24 Αυγούστου, στην Αθήνα.

Με δεκαέξι παίκτες θα ριχτεί στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις» η εθνική. Ο τελευταίος που «κόπηκε», μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη, από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη, ήταν ο Αντώνης Καραγιαννίδης, κάτι που συνέβη τη Δευτέρα (18/8) μετά την προπόνηση της «επίσημης αγαπημένης».

Εκτός απροόπτου, ο Βασίλης Σπανούλης θα αποφασίσει με την ολοκλήρωση του τουρνουά «Ακρόπολις» ποιοι θα είναι οι τέσσερις τελευταίοι παίκτες που θ' αποχωρήσουν από την προετοιμασία, ώστε να μείνει η τελική δωδεκάδα που θα διεκδικήσει στη Λεμεσό την πρόκριση στους «16» αρχικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του στο Τουρνουά «Ακρόπολις» τους εξής 16 παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Η εθνική Ελλάδας είχε κατακτήσει το 31ο τουρνουά «Ακρόπολις» πέρυσι και θέλει να κάνει φέτος το "repeat". Aν τα καταφέρει, τότε θα αυξήσει σε 20 τους τίτλους της στα 33 Τουρνουά «Ακρόπολις». Η Ιταλία είχε κατακτήσει τον τίτλο του 31ου τουρνουά «Ακρόπολις, το 2023.

Χωρίς τον Στέφανο Τόνουτ θα αγωνιστεί στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις» η Ιταλία κι ενώ ενδέχεται να χάσει το Ευρωμπάσκετ 2025 ο 32χρονος γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Τόνουτ ταλαιπωρείται από θλάση. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας Τζανμάρκο Ποτσέκο έχει στη διάθεσή του τον 27χρονο φόργουορντ και επί σειρά ετών NBAer Ντανίλο Γκαλινάρι που στις 21 Φεβρουαρίου 2024 είχε υπογράψει στους Μιλγουόκι Μπακς, με τη φανέλα των οποίων αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες, για να γίνει συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Λετονία με Ομοσπονδιακό τεχνικό τον γνώριμο στους Έλληνες φιλάθλους, Λούκα Μπάνκι (από τη θητεία του στην ΑΕΚ) επικράτησε στις 16 Αυγούστου της Σλοβενίας με 100-88, στη Xiaomi Arena στη Ρίγα, στην τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν το τζάμπολ του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις». Κορυφαίοι των Λετονών κόντρα στη Σλοβενία ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις (20π.) και ο Ντάβις Μπέρτανς (16π.). Σε αυτόν τον αγώνα είχε τραυματισεί ο σούπερ σταρ των Σλοβένων Λούκα Ντόντσιτς, αλλά ευτυχώς για τον ίδιο και την εθνική Σλοβενίας, ο τραυματισμός του δεν αποδείχτηκε σοβαρός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις» (ΟΑΚΑ) έχει ως εξής:

ΗΜ. ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ 20/8 20:00 Ελλάδα - Λετονία 21/8 20:00 Λετονία - Ιταλία 22/8 20:00 Ελλάδα - Ιταλία Όλοι οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στα τουρνουά «Ακρόπολις»:

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΚΟΡ 18/6/1986 Πειραιάς Γιουγκοσλαβία 87-95 19/6/1986 Πειραιάς Ιταλία 91-93 20/6/1986 Πειραιάς Ολλανδία 104-88 18/5/1987 Πειραιάς Τσεχοσλοβακία 95-81 19/5/1987 Πειραιάς Καναδάς 111-105 20/5/1987 Πειραιάς Γιουγκοσλαβία 88-101 4/6/1988 Πειραιάς Πανεπιστήμιο Ντιούκ 89-88 5/6/1988 Πειραιάς Ιταλία 80-73 6/6/1988 Πειραιάς Γιουγκοσλαβία 76-84 3/6/1989 Πειραιάς Ολλανδία 82-59 4/6/1989 Πειραιάς Μικτή ACC 88-81 5/6/1989 Πειραιάς Ιταλία 93-80 23/7/1990 Γλυφάδα Τσεχοσλοβακία 103-76 24/7/1990 Γλυφάδα Κίνα 100-85 25/7/1990 Γλυφάδα Αργεντινή 79-81 8/6/1992 Πειραιάς Γαλλία 65-57 9/6/1992 Πειραιάς Λιθουανία 83-81 10/6/1992 Πειραιάς Ιταλία 75-65 9/6/1993 Πειραιάς Βουλγαρία 95-81 10/6/1993 Πειραιάς Ρωσία 108-89 11/6/1993 Πειραιάς Επίλεκτοι ΗΠΑ 74-52 13/7/1994 Πειραιάς Ρωσία 73-70 14/7/1994 Πειραιάς Αργεντινή 78-69 16/7/1994 Πειραιάς Ιταλία 80-62 17/7/1994 Πειραιάς Επίλεκτοι Σερβίας 65-91 8/6/1995 Αθήνα Σλοβενία 82-73 9/6/1995 Αθήνα Επίλεκτοι ΗΠΑ 91-85 10/6/1995 Αθήνα Γιουγκοσλαβία 62-72 5/7/1996 Αθήνα Γερμανία 80-74 6/7/1996 Αθήνα Ιταλία 71-49 7/7/1996 Αθήνα Μικτή ΝΙΤ 84-62 12/6/1997 Αθήνα Γερμανία 83-65 13/6/1997 Αθήνα Γαλλία 82-70 14/6/1997 Αθήνα Ιταλία 77-84 19/7/1998 Αθήνα Ιαπωνία 98-49 20/7/1998 Αθήνα Πολωνία 88-39 21/7/1998 Αθήνα NCAA Ολ Σταρς 78-56 9/6/1999 Ν. Φάληρο Ιταλία 77-53 10/6/1999 Ν. Φάληρο Αυστραλία 68-64 11/6/1999 Ν. Φάληρο Ρωσία 71-70 1/9/2000 Αθήνα Ουγγαρία 86-51 2/9/2000 Αθήνα Βραζιλία 80-41 3/9/2000 Αθήνα Ρωσία 69-65 21/8/2001 Μαρούσι Ιταλία 66-70 22/8/2001 Μαρούσι Γιουγκοσλαβία 71-58 23/8/2001 Μαρούσι Λιθουανία 75-73 14/6/2002 Μαρούσι Ιταλία 64-66 15/6/2002 Μαρούσι Κροατία 84-71 16/6/2002 Μαρούσι Λιθουανία 78-44 25/8/2003 Γλυφάδα Πολωνία 91-62 26/8/2003 Γλυφάδα Ισραήλ 73-54 27/8/2003 Γλυφάδα Σλοβενία 75-58 26/7/2004 Γλυφάδα Βραζιλία 105-61 27/7/2004 Γλυφάδα Ιταλία 70-71 28/7/2004 Γλυφάδα Λιθουανία 65-64 5/9/2005 Αθήνα Γερμανία 91-81 6/9/2005 Αθήνα Σερβία/Μαυροβούνιο 91-72 7/9/2005 Αθήνα Ιταλία 82-76 31/7/2006 Μαρούσι Κροατία 79-54 1/8/2006 Μαρούσι Ιταλία 70-63 2/8/2006 Μαρούσι Γαλλία 70-56 20/8/2007 Μαρούσι Λιθουανία 78-71 21/8/2007 Μαρούσι Ιταλία 72-62 22/8/2007 Μαρούσι Σλοβενία 80-65 7/7/2008 Μαρούσι Βραζιλία 72-65 8/7/2008 Μαρούσι Αυστραλία 89-69 9/7/2008 Μαρούσι Κροατία 77-64 24/8/2009 Μαρούσι Σερβία 66-65 25/8/2009 Μαρούσι Ρωσία 71-63 26/8/2009 Μαρούσι Λιθουανία 75-73 17/8/2010 Μαρούσι Καναδάς 123-49 18/8/2010 Μαρούσι Σλοβενία 96-72 19/8/2010 Μαρούσι Σερβία 74-73 23/8/2011 Μαρούσι Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ 83-54 24/8/2011 Μαρούσι Βουλγαρία 101-67 25/8/2011 Μαρούσι Ιταλία 81-82 27/8/2013 Μαρούσι Βοσνία/Ερζεγοβίνη 88-71 28/8/2013 Μαρούσι Λιθουανία 80-62 29/8/2013 Μαρούσι Ιταλία 79-65 27/8/2015 Μαρούσι Ολλανδία 92-80 28/8/2015 Μαρούσι Τουρκία 62-58 29/8/2015 Μαρούσι Λιθουανία 67-62 23/8/2017 Μαρούσι Γεωργία 71-72 24/8/2017 Μαρούσι Ιταλία 73-70 25/8/2017 Μαρούσι Σερβία 67-69 16/8/2019 Μαρούσι Ιταλία 83-63 17/8/2019 Μαρούσι Τουρκία 84-70 18/8/2019 Μαρούσι Σερβία 80-85 18/8/2021 Μαρούσι Μεξικό 101-98 19/8/2021 Μαρούσι Πουέρτο Ρίκο 77-69 20/8/2021 Μαρούσι Σερβία 64-75 17/8/2022 Μαρούσι Πολωνία 101-78 18/8/2022 Μαρούσι Γεωργία 80-67 19/8/2022 Μαρούσι Τουρκία 89-80 8/8/2023 Μαρούσι Σερβία 64-71 10/8/2023 Μαρούσι Ιταλία 70-74 25/6/2024 ΣΕΦ Μαυροβούνιο 86-57 27/6/2024 ΣΕΦ Μπαχάμες 102-75

* Οι πόντοι της Εθνικής Ελλάδας αναφέρονται πρώτοι.



Οι 16 μεγαλύτερες νίκες της Εθνικής Ελλάδας σε «Ακρόπολις»

Ημ/νία Πόλη Χρονολογία Αντίπαλος Σκορ Διαφ.

17/8/2010 Μαρούσι 2010 Καναδάς 123-49 74

20/7/1998 Αθήνα 1998 Πολωνία 88-39 49

19/7/1998 Αθήνα 1998 Ιαπωνία 98-49 49

26/7/2004 Γλυφάδα 2004 Βραζιλία 105-61 44

2/9/2000 Αθήνα 2000 Βραζιλία 80-41 39

1/9/2000 Αθήνα 2000 Ουγγαρία 86-51 35

16/6/2002 Μαρούσι 2002 Λιθουανία 78-44 34

24/8/2011 Μαρούσι 2011 Βουλγαρία 101-67 34

25/8/2003 Γλυφάδα 2003 Πολωνία 91-62 29

23/8/2011 Μαρούσι 2011 Πανεπ.Μπρίγκαμ Γιανγκ 83-54 29

25/6/2024 ΣΕΦ 2024 Μαυροβούνιο 86-57 29

23/7/1990 Γλυφάδα 1990 Τσεχοσλοβακία 103-76 27

27/6/2024 ΣΕΦ 2024 Μπαχάμες 102-75 27

31/7/2006 Μαρούσι 2006 Κροατία 79-54 25

9/6/1999 Ν. Φάληρο 1999 Ιταλία 77-53 24

17/8/2022 Μαρούσι 2022 Πολωνία 101-78 23



Οι 15 μεγαλύτερες ήττες της Εθνικής Ελλάδας σε «Ακρόπολις»

Ημ/νία Πόλη Χρονολογία Αντίπαλος Σκορ Διαφ.

17/6/1994 Πειραιάς 1994 Επίλεκτοι Σερβίας 65-91 26

20/5/1987 Πειραιάς 1987 Γιουγκοσλαβία 88-101 13

10/6/1995 Αθήνα 1995 Γιουγκοσλαβία 62-72 10

20/8/2021 Μαρούσι 2021 Σερβία 64-75 9

6/6/1988 Πειραιάς 1988 Γιουγκοσλαβία 76-84 8

18/6/1986 Πειραιάς 1986 Γιουγκοσλαβία 87-95 8

14/6/1997 Αθήνα 1997 Ιταλία 77-84 7

8/8/2023 Μαρούσι 2023 Σερβία 64-71 7

18/8/2019 Μαρούσι 2019 Σερβία 80-85 5

21/8/2001 Μαρούσι 2001 Ιταλία 66-70 4

10/8/2023 Μαρούσι 2023 Ιταλία 70-74 4

25/7/1990 Γλυφάδα 1990 Αργεντινή 79-81 2

19/6/1986 Πειραιάς 1986 Ιταλία 91-93 2

14/6/2002 Μαρούσι 2002 Ιταλία 64-66 2

25/8/2017 Μαρούσι 2017 Σερβία 67-69 2

Από το 1986, όταν διοργανώθηκε το πρώτο τουρνουά «Ακρόπολις», η Εθνική Ελλάδας έχει κατακτήσει 19 φορές την πρώτη θέση (1989, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 22, 24), δέκα φορές τη δεύτερη (1987, 1988, 1990, 1995, 1997, 2001, 2004, 2011, 2019, 2021) και τέσσερις φορές την τρίτη (1986, 1994, 2017, 2023). Το 1991 (FIBA και ΕΟΚ διοργάνωσαν από κοινού το τουρνουά του «Ιωβηλαίου» για τη συμπλήρωση 100 χρόνων «ζωής» του μπάσκετ), το 2012, το 2014, το 2016, το 2018 και το 2020 (ελέω κορονοϊού) δεν διεξήχθησαν τουρνουά «Ακρόπολις».

Η κατάταξη στα 33 τουρνουά «Ακρόπολις»

1986 ΣΕΦ

1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ιταλία, 3. Ελλάδα, 4. Ολλανδία

1987 ΣΕΦ

1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ελλάδα, 3. Τσεχοσλοβακία, 4. Καναδάς

1988 ΣΕΦ

1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ελλάδα, 3. Ιταλία, 4. Πανεπιστήμιο Ντιούκ

1989 ΣΕΦ

1. Ελλάδα, 2. Ιταλία, 3. Μικτή ACC, 4. Κίνα

1990 ΓΛΥΦΑΔΑ

1. Αργεντινή, 2. Ελλάδα, 3. Τσεχοσλοβακία, 4. Κίνα

1992 ΣΕΦ

1. Ελλάδα, 2. Λιθουανία, 3. Ιταλία, 4. Γαλλία

1993 ΣΕΦ

1. Ελλάδα, 2. Βουλγαρία, 3. Ρωσία, 4. Επίλεκτοι ΗΠΑ

1994 ΣΕΦ

1. Επίλεκτοι Σερβίας, 2. Ρωσία, 3. Ελλάδα, 4. Ιταλία, 5. Αργεντινή

1995 ΟΑΚΑ

1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ελλάδα, 3. Επίλεκτοι ΗΠΑ, 4. Σλοβενία

1996 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Μικτή ΝΙΤ, 3. Ιταλία, 4. Γερμανία

1997 ΣΕΦ

1. Ιταλία, 2. Ελλάδα, 3. Γαλλία, 4. Γερμανία

1998 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Μικτή NCAA, 3. Πολωνία, 4. Ιαπωνία

1999 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Ιταλία, 3. Αυστραλία, 4. Ρωσία

2000 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Ρωσία, 3. Βραζιλία, 4. Ουγγαρία

2001 ΟΑΚΑ

1. Ιταλία, 2. Ελλάδα, 3. Γιουγκοσλαβία, 4. Λιθουανία

2002 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Λιθουανία, 3. Κροατία, 4. Ιταλία

2003 ΓΛΥΦΑΔΑ

1. Ελλάδα, 2. Σλοβενία, 3. Πολωνία, 4. Ισραήλ

2004 ΓΛΥΦΑΔΑ

1. Λιθουανία, 2. Ελλάδα, 3. Ιταλία, 4. Βραζιλία

2005 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Σερβία/Μαυροβούνιο, 3. Ιταλία, 4. Γερμανία

2006 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Γαλλία, 3. Κροατία, 4. Ιταλία

2007 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Λιθουανία, 3. Σλοβενία, 4. Ιταλία

2008 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Βραζιλία, 3. Αυστραλία, 4. Κροατία

2009 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Σερβία, 3. Λιθουανία, 4. Ρωσία

2010 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Σλοβενία, 3. Σερβία, 4. Καναδάς

2011 ΟΑΚΑ

1. Ιταλία, 2. Ελλάδα, 3. Βουλγαρία, 4 Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ

2013 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Λιθουανία, 3. Ιταλία, 4. Βοσνία

2015 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Τουρκία, 3. Λιθουανία, 4. Ολλανδία

2017 ΟΑΚΑ

1. Γεωργία, 2. Σερβία, 3. Ελλάδα, 4. Ιταλία

2019 ΟΑΚΑ

1. Σερβία. 2. Ελλάδα. 3 Τουρκία. 4 Ιταλία

2021 ΟΑΚΑ

1. Σερβία, 2. Ελλάδα, 3. Πουέρτο Ρίκο, 4. Μεξικό

2022 ΟΑΚΑ

1. Ελλάδα, 2. Πολωνία, 3 Τουρκία, 4. Γεωργία

2023 ΟΑΚΑ

1. Ιταλία 2. Σερβία 3. Ελλάδα

2024 ΣΕΦ

1. Ελλάδα 2. Μαυροβούνιο 3. Μπαχάμες



ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΙ

===========

Ελλάδα 19

Γιουγκοσλαβία 5

Ιταλία 4

Σερβία 2

Αργεντινή 1

Γεωργία 1

Λιθουανία 1





ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αργεντινή 2

Αυστραλία 2

Βοσνία/Ερζ. 1

Βουλγαρία 2

Βραζιλία 3

Γαλλία 3

Γερμανία 2

Γεωργία 2

Γιουγκοσλαβία 6

Ελλάδα 33

ΗΠΑ (Επίλεκτοι) 2

Ιαπωνία 1

Ιταλία 19

Ισραήλ 1

Καναδάς 2

Κίνα 1

Κροατία 3

Λιθουανία 8

Ολλανδία 3

Ουγγαρία 1

Πολωνία 3

Σερβία 7

Ρωσία 5

Σλοβενία 4

Τουρκία 3

Τσεχοσλοβακία 2

ΝΙΤ 1

ACC 1

Ντιούκ 1

NCAA Ολ Σταρς 1

Μαυροβούνιο 1

Μπαχάμες 1

Μπρίγκαμ Γιανγκ 1

Πουέρτο Ρίκο 1

Μεξικό 1