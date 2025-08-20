MENU
Αφιέρωμα στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις»: Η ώρα του Αντετοκούνμπο

Μετά το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της απέναντι στο Μαυροβούνιο στις 14 Αυγούστου στην PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν το 4ο κατά σειρά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ 20025, η εθνική ανδρών, μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο δικό της τουρνουά, το 33ο Τουρνουά «Ακρόπολις» που φέτος επιστρέφει στο ΟΑΚΑ. 

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι τον σούπερ σταρ της εθνικής ανδρών, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ν' αγωνίζεται. Ο "Greek Freak" μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της εθνικής το περασμένο Σάββατο (16/8) και όπως «δεσμεύτηκε», με δηλώσεις του, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης: «Ο Γιάννης θα είναι κανονικά στο "Ακρόπολις"».  

Η εθνική έδειξε εξαιρετική αμυντική λειτουργία, στα τέσσερα πρώτα φιλικά, αλλά παρουσίασε επιθετική δυστοκία. Με την προσθήκη του ΝΒΑερ Γιάννη Αντετοκούνμπο, η εθνική καλείται να δείξει στα δύο ματς του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις» δείγματα από το υψηλό επίπεδο μπάσκετ που είναι σε θέση να παίξει, αφού η αλήθεια είναι πως είναι... άλλη ομάδα χωρίς τον άσο των Μιλγουόκι Μπάκς.

Η Λετονία αποτελεί την πρώτη αντίπαλο της «επίσημης αγαπημένης» στο τουρνουά «Ακρόπολις» την Τετάρτη (20/8), στις 20:00, ενώ την Παρασκευή (22/8), οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θ' αντιμετωπίσουν την Ιταλία, ξανά στις 20:00. Ενδιάμεσα, δηλαδή την Πέμπτη (21/8, 20:00), «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» η Λετονία και η Ιταλία. Και οι τρεις φιλικές αναμετρήσεις θα προβληθούν «ζωντανά» από το ΕΡΤNEWS.

Πρόκειται για δύο δυνατούς αντιπάλους, αν αναλογιστεί κανείς πως η Λετονία είναι η οικοδέσποινα όχι μόνο του 1ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ, αλλά και της τελικής φάσης (Ρίγα), ενώ η Ιταλία θα βρεθεί στον δρόμο της εθνικής Ελλάδας και στον 3ο όμιλο, στη Λεμεσό. Μάλιστα, οι Ιταλοί θα είναι και η πρώτη αντίπαλος της εθνικής, στη Λεμεσό, στις 28 Αυγούστου.

Μετά τους δύο αγώνες τους στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις», οι Έλληνες διεθνείς θα δώσουν τον τελευταίο φιλικό αγώνα τους, πριν από το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ, κόντρα στη Γαλλία, στις 24 Αυγούστου, στην Αθήνα.

Με δεκαέξι παίκτες θα ριχτεί στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις» η εθνική. Ο τελευταίος που «κόπηκε», μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη, από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη, ήταν ο Αντώνης Καραγιαννίδης, κάτι που συνέβη τη Δευτέρα (18/8) μετά την προπόνηση της «επίσημης αγαπημένης». 

Εκτός απροόπτου, ο Βασίλης Σπανούλης θα αποφασίσει με την ολοκλήρωση του τουρνουά «Ακρόπολις» ποιοι θα είναι οι τέσσερις τελευταίοι παίκτες που θ' αποχωρήσουν από την προετοιμασία, ώστε να μείνει η τελική δωδεκάδα που θα διεκδικήσει στη Λεμεσό την πρόκριση στους «16» αρχικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του στο Τουρνουά «Ακρόπολις» τους εξής 16 παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Η εθνική Ελλάδας είχε κατακτήσει το 31ο τουρνουά «Ακρόπολις» πέρυσι και θέλει να κάνει φέτος το "repeat". Aν τα καταφέρει, τότε θα αυξήσει σε 20 τους τίτλους της στα 33 Τουρνουά «Ακρόπολις». Η Ιταλία είχε κατακτήσει τον τίτλο του 31ου τουρνουά «Ακρόπολις, το 2023.

Χωρίς τον Στέφανο Τόνουτ θα αγωνιστεί στο 33ο τουρνουά «Ακρόπολις» η Ιταλία κι ενώ ενδέχεται να χάσει το Ευρωμπάσκετ 2025 ο 32χρονος γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Τόνουτ ταλαιπωρείται από θλάση. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας Τζανμάρκο Ποτσέκο έχει στη διάθεσή του τον 27χρονο φόργουορντ και επί σειρά ετών NBAer Ντανίλο Γκαλινάρι που στις 21 Φεβρουαρίου 2024 είχε υπογράψει στους Μιλγουόκι Μπακς, με τη φανέλα των οποίων αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες, για να γίνει συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Λετονία με Ομοσπονδιακό τεχνικό τον γνώριμο στους Έλληνες φιλάθλους, Λούκα Μπάνκι (από τη θητεία του στην ΑΕΚ) επικράτησε στις 16 Αυγούστου της Σλοβενίας με 100-88, στη Xiaomi Arena στη Ρίγα, στην τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν το τζάμπολ του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις». Κορυφαίοι των Λετονών κόντρα στη Σλοβενία ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις (20π.) και ο Ντάβις Μπέρτανς (16π.). Σε αυτόν τον αγώνα είχε τραυματισεί ο σούπερ σταρ των Σλοβένων Λούκα Ντόντσιτς, αλλά ευτυχώς για τον ίδιο και την εθνική Σλοβενίας, ο τραυματισμός του δεν αποδείχτηκε σοβαρός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του 33ου τουρνουά «Ακρόπολις» (ΟΑΚΑ) έχει ως εξής:

ΗΜ.    ΏΡΑ       ΑΓΩΝΑΣ

20/8  20:00  Ελλάδα - Λετονία

21/8  20:00  Λετονία - Ιταλία

22/8  20:00  Ελλάδα - Ιταλία

Όλοι οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στα τουρνουά «Ακρόπολις»:

ΗΜ/ΝΙΑ      ΠΟΛΗ          ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ                     ΣΚΟΡ 

18/6/1986   Πειραιάς      Γιουγκοσλαβία                 87-95

19/6/1986   Πειραιάς      Ιταλία                        91-93

20/6/1986   Πειραιάς      Ολλανδία                     104-88

18/5/1987   Πειραιάς      Τσεχοσλοβακία                 95-81

19/5/1987   Πειραιάς      Καναδάς                      111-105

20/5/1987   Πειραιάς      Γιουγκοσλαβία                 88-101

4/6/1988    Πειραιάς      Πανεπιστήμιο Ντιούκ           89-88

5/6/1988    Πειραιάς      Ιταλία                        80-73

6/6/1988    Πειραιάς      Γιουγκοσλαβία                 76-84

3/6/1989    Πειραιάς      Ολλανδία                      82-59

4/6/1989    Πειραιάς      Μικτή ACC                     88-81

5/6/1989    Πειραιάς      Ιταλία                        93-80

23/7/1990   Γλυφάδα       Τσεχοσλοβακία                103-76

24/7/1990   Γλυφάδα       Κίνα                         100-85

25/7/1990   Γλυφάδα       Αργεντινή                     79-81

8/6/1992    Πειραιάς      Γαλλία                        65-57

9/6/1992    Πειραιάς      Λιθουανία                     83-81

10/6/1992   Πειραιάς      Ιταλία                        75-65

9/6/1993    Πειραιάς      Βουλγαρία                     95-81

10/6/1993   Πειραιάς      Ρωσία                        108-89

11/6/1993   Πειραιάς      Επίλεκτοι ΗΠΑ                 74-52

13/7/1994   Πειραιάς      Ρωσία                         73-70

14/7/1994   Πειραιάς      Αργεντινή                     78-69

16/7/1994   Πειραιάς      Ιταλία                        80-62

17/7/1994   Πειραιάς      Επίλεκτοι Σερβίας             65-91

8/6/1995    Αθήνα         Σλοβενία                      82-73

9/6/1995    Αθήνα         Επίλεκτοι ΗΠΑ                 91-85

10/6/1995   Αθήνα         Γιουγκοσλαβία                 62-72

5/7/1996    Αθήνα         Γερμανία                      80-74

6/7/1996    Αθήνα         Ιταλία                        71-49

7/7/1996    Αθήνα         Μικτή ΝΙΤ                     84-62

12/6/1997   Αθήνα         Γερμανία                      83-65

13/6/1997   Αθήνα         Γαλλία                        82-70

14/6/1997   Αθήνα         Ιταλία                        77-84

19/7/1998   Αθήνα         Ιαπωνία                       98-49

20/7/1998   Αθήνα         Πολωνία                       88-39

21/7/1998   Αθήνα         NCAA Ολ Σταρς                 78-56

9/6/1999    Ν. Φάληρο     Ιταλία                        77-53

10/6/1999   Ν. Φάληρο     Αυστραλία                     68-64

11/6/1999   Ν. Φάληρο     Ρωσία                         71-70

1/9/2000    Αθήνα         Ουγγαρία                      86-51

2/9/2000    Αθήνα         Βραζιλία                      80-41

3/9/2000    Αθήνα         Ρωσία                         69-65

21/8/2001   Μαρούσι       Ιταλία                        66-70

22/8/2001   Μαρούσι       Γιουγκοσλαβία                 71-58

23/8/2001   Μαρούσι       Λιθουανία                     75-73

14/6/2002   Μαρούσι       Ιταλία                        64-66

15/6/2002   Μαρούσι       Κροατία                       84-71

16/6/2002   Μαρούσι       Λιθουανία                     78-44

25/8/2003   Γλυφάδα       Πολωνία                       91-62

26/8/2003   Γλυφάδα       Ισραήλ                        73-54

27/8/2003   Γλυφάδα       Σλοβενία                      75-58

26/7/2004   Γλυφάδα       Βραζιλία                     105-61

27/7/2004   Γλυφάδα       Ιταλία                        70-71

28/7/2004   Γλυφάδα       Λιθουανία                     65-64

5/9/2005    Αθήνα         Γερμανία                      91-81

6/9/2005    Αθήνα         Σερβία/Μαυροβούνιο            91-72

7/9/2005    Αθήνα         Ιταλία                        82-76

31/7/2006   Μαρούσι       Κροατία                       79-54

1/8/2006    Μαρούσι       Ιταλία                        70-63

2/8/2006    Μαρούσι       Γαλλία                        70-56

20/8/2007   Μαρούσι       Λιθουανία                     78-71

21/8/2007   Μαρούσι       Ιταλία                        72-62

22/8/2007   Μαρούσι       Σλοβενία                      80-65

7/7/2008    Μαρούσι       Βραζιλία                      72-65

8/7/2008    Μαρούσι       Αυστραλία                     89-69

9/7/2008    Μαρούσι       Κροατία                       77-64

24/8/2009   Μαρούσι       Σερβία                        66-65

25/8/2009   Μαρούσι       Ρωσία                         71-63

26/8/2009   Μαρούσι       Λιθουανία                     75-73

17/8/2010   Μαρούσι       Καναδάς                      123-49

18/8/2010   Μαρούσι       Σλοβενία                      96-72

19/8/2010   Μαρούσι       Σερβία                        74-73

23/8/2011   Μαρούσι       Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ  83-54

24/8/2011   Μαρούσι       Βουλγαρία                    101-67

25/8/2011   Μαρούσι       Ιταλία                        81-82

27/8/2013   Μαρούσι       Βοσνία/Ερζεγοβίνη             88-71

28/8/2013   Μαρούσι       Λιθουανία                     80-62

29/8/2013   Μαρούσι       Ιταλία                        79-65

27/8/2015   Μαρούσι       Ολλανδία                      92-80

28/8/2015   Μαρούσι       Τουρκία                       62-58

29/8/2015   Μαρούσι       Λιθουανία                     67-62

23/8/2017   Μαρούσι       Γεωργία                       71-72

24/8/2017   Μαρούσι       Ιταλία                        73-70

25/8/2017   Μαρούσι       Σερβία                        67-69

16/8/2019   Μαρούσι       Ιταλία                        83-63

17/8/2019   Μαρούσι       Τουρκία                       84-70

18/8/2019   Μαρούσι       Σερβία                        80-85

18/8/2021   Μαρούσι       Μεξικό                       101-98

19/8/2021   Μαρούσι       Πουέρτο Ρίκο                  77-69

20/8/2021   Μαρούσι       Σερβία                        64-75

17/8/2022   Μαρούσι       Πολωνία                      101-78

18/8/2022   Μαρούσι       Γεωργία                       80-67

19/8/2022   Μαρούσι       Τουρκία                       89-80

8/8/2023    Μαρούσι       Σερβία                        64-71

10/8/2023   Μαρούσι       Ιταλία                        70-74

25/6/2024   ΣΕΦ           Μαυροβούνιο                   86-57

27/6/2024   ΣΕΦ           Μπαχάμες                     102-75

* Οι πόντοι της Εθνικής Ελλάδας αναφέρονται πρώτοι.


Οι 16 μεγαλύτερες νίκες της Εθνικής Ελλάδας σε «Ακρόπολις»
Ημ/νία      Πόλη      Χρονολογία  Αντίπαλος          Σκορ   Διαφ.
17/8/2010   Μαρούσι     2010       Καναδάς          123-49   74
20/7/1998   Αθήνα       1998       Πολωνία           88-39   49
19/7/1998   Αθήνα       1998       Ιαπωνία           98-49   49
26/7/2004   Γλυφάδα     2004       Βραζιλία         105-61   44
2/9/2000    Αθήνα       2000       Βραζιλία          80-41   39
1/9/2000    Αθήνα       2000       Ουγγαρία          86-51   35
16/6/2002   Μαρούσι     2002       Λιθουανία         78-44   34
24/8/2011   Μαρούσι     2011       Βουλγαρία        101-67   34
25/8/2003   Γλυφάδα     2003       Πολωνία           91-62   29
23/8/2011   Μαρούσι     2011  Πανεπ.Μπρίγκαμ Γιανγκ  83-54   29
25/6/2024   ΣΕΦ         2024       Μαυροβούνιο       86-57   29
23/7/1990   Γλυφάδα     1990       Τσεχοσλοβακία    103-76   27
27/6/2024   ΣΕΦ         2024       Μπαχάμες         102-75   27
31/7/2006   Μαρούσι     2006       Κροατία           79-54   25
9/6/1999    Ν. Φάληρο   1999       Ιταλία            77-53   24
17/8/2022   Μαρούσι     2022       Πολωνία          101-78   23


Οι 15 μεγαλύτερες ήττες της Εθνικής Ελλάδας σε «Ακρόπολις»
Ημ/νία       Πόλη     Χρονολογία  Αντίπαλος          Σκορ   Διαφ.
17/6/1994   Πειραιάς    1994      Επίλεκτοι Σερβίας  65-91   26
20/5/1987   Πειραιάς    1987      Γιουγκοσλαβία     88-101   13
10/6/1995   Αθήνα       1995      Γιουγκοσλαβία      62-72   10
20/8/2021   Μαρούσι     2021      Σερβία             64-75    9
6/6/1988    Πειραιάς    1988      Γιουγκοσλαβία      76-84    8
18/6/1986   Πειραιάς    1986      Γιουγκοσλαβία      87-95    8
14/6/1997   Αθήνα       1997      Ιταλία             77-84    7
8/8/2023    Μαρούσι     2023      Σερβία             64-71    7
18/8/2019   Μαρούσι     2019      Σερβία             80-85    5
21/8/2001   Μαρούσι     2001      Ιταλία             66-70    4
10/8/2023   Μαρούσι     2023      Ιταλία             70-74    4
25/7/1990   Γλυφάδα     1990      Αργεντινή          79-81    2
19/6/1986   Πειραιάς    1986      Ιταλία             91-93    2
14/6/2002   Μαρούσι     2002      Ιταλία             64-66    2
25/8/2017   Μαρούσι     2017      Σερβία             67-69    2

Από το 1986, όταν διοργανώθηκε το πρώτο τουρνουά «Ακρόπολις», η Εθνική Ελλάδας έχει κατακτήσει 19 φορές την πρώτη θέση (1989, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 22, 24), δέκα φορές τη δεύτερη (1987, 1988, 1990, 1995, 1997, 2001, 2004, 2011, 2019, 2021) και τέσσερις φορές την τρίτη (1986, 1994, 2017, 2023). Το 1991 (FIBA και ΕΟΚ διοργάνωσαν από κοινού το τουρνουά του «Ιωβηλαίου» για τη συμπλήρωση 100 χρόνων «ζωής» του μπάσκετ), το 2012, το 2014, το 2016, το 2018 και το 2020 (ελέω κορονοϊού) δεν διεξήχθησαν τουρνουά «Ακρόπολις».

Η κατάταξη στα 33 τουρνουά «Ακρόπολις»

1986  ΣΕΦ
1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ιταλία, 3. Ελλάδα, 4. Ολλανδία

1987  ΣΕΦ
1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ελλάδα, 3. Τσεχοσλοβακία, 4. Καναδάς

1988  ΣΕΦ
1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ελλάδα, 3. Ιταλία, 4. Πανεπιστήμιο Ντιούκ

1989  ΣΕΦ
1. Ελλάδα, 2. Ιταλία, 3. Μικτή ACC, 4. Κίνα

1990  ΓΛΥΦΑΔΑ
1. Αργεντινή, 2. Ελλάδα, 3. Τσεχοσλοβακία, 4. Κίνα

1992  ΣΕΦ
1. Ελλάδα, 2. Λιθουανία, 3. Ιταλία, 4. Γαλλία

1993  ΣΕΦ
1. Ελλάδα, 2. Βουλγαρία, 3. Ρωσία, 4. Επίλεκτοι ΗΠΑ

1994  ΣΕΦ
1. Επίλεκτοι Σερβίας, 2. Ρωσία, 3. Ελλάδα, 4. Ιταλία, 5. Αργεντινή

1995  ΟΑΚΑ
1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ελλάδα, 3. Επίλεκτοι ΗΠΑ, 4. Σλοβενία

1996  ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Μικτή ΝΙΤ, 3. Ιταλία, 4. Γερμανία

1997  ΣΕΦ
1. Ιταλία, 2. Ελλάδα, 3. Γαλλία, 4. Γερμανία

1998  ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Μικτή NCAA, 3. Πολωνία, 4. Ιαπωνία

1999  ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Ιταλία, 3. Αυστραλία, 4. Ρωσία

2000  ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Ρωσία, 3. Βραζιλία, 4. Ουγγαρία

2001  ΟΑΚΑ
1. Ιταλία, 2. Ελλάδα, 3. Γιουγκοσλαβία, 4. Λιθουανία

2002  ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Λιθουανία, 3. Κροατία, 4. Ιταλία

2003  ΓΛΥΦΑΔΑ
1. Ελλάδα, 2. Σλοβενία, 3. Πολωνία, 4. Ισραήλ

2004  ΓΛΥΦΑΔΑ
1. Λιθουανία, 2. Ελλάδα, 3. Ιταλία, 4. Βραζιλία

2005 ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Σερβία/Μαυροβούνιο, 3. Ιταλία, 4. Γερμανία

2006 ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Γαλλία, 3. Κροατία, 4. Ιταλία

2007 ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Λιθουανία, 3. Σλοβενία, 4. Ιταλία

2008 ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Βραζιλία, 3. Αυστραλία, 4. Κροατία

2009 ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Σερβία, 3. Λιθουανία, 4. Ρωσία

2010 ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Σλοβενία, 3. Σερβία, 4. Καναδάς

2011 ΟΑΚΑ
1. Ιταλία, 2. Ελλάδα, 3. Βουλγαρία,  4 Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ

2013 ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Λιθουανία, 3. Ιταλία, 4. Βοσνία

2015 ΟΑΚΑ 
1. Ελλάδα, 2. Τουρκία, 3. Λιθουανία, 4. Ολλανδία 

2017 ΟΑΚΑ 
1. Γεωργία, 2. Σερβία, 3. Ελλάδα,  4. Ιταλία

2019 ΟΑΚΑ
1. Σερβία. 2. Ελλάδα. 3 Τουρκία. 4 Ιταλία

2021 ΟΑΚΑ
1. Σερβία, 2. Ελλάδα, 3. Πουέρτο Ρίκο, 4. Μεξικό

2022 ΟΑΚΑ
1. Ελλάδα, 2. Πολωνία, 3 Τουρκία, 4. Γεωργία

2023 ΟΑΚΑ
1. Ιταλία  2. Σερβία  3. Ελλάδα  

2024 ΣΕΦ
1. Ελλάδα 2. Μαυροβούνιο 3. Μπαχάμες


ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΙ
===========
Ελλάδα          19
Γιουγκοσλαβία    5
Ιταλία           4
Σερβία           2
Αργεντινή        1
Γεωργία          1
Λιθουανία        1

 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Αργεντινή         2
Αυστραλία         2
Βοσνία/Ερζ.       1
Βουλγαρία         2
Βραζιλία          3
Γαλλία            3
Γερμανία          2
Γεωργία           2
Γιουγκοσλαβία     6
Ελλάδα            33
ΗΠΑ (Επίλεκτοι)   2
Ιαπωνία           1
Ιταλία            19
Ισραήλ            1
Καναδάς           2
Κίνα              1
Κροατία           3
Λιθουανία         8
Ολλανδία          3
Ουγγαρία          1
Πολωνία           3
Σερβία            7
Ρωσία             5
Σλοβενία          4
Τουρκία           3
Τσεχοσλοβακία     2
ΝΙΤ               1
ACC               1
Ντιούκ            1
NCAA Ολ Σταρς     1
Μαυροβούνιο       1
Μπαχάμες          1
Μπρίγκαμ Γιανγκ   1
Πουέρτο Ρίκο      1
Μεξικό            1

