Η Ισπανία βράβευσε τον Χουάντσο ως τον καλύτερο παίκτη του εξωτερικού

Σπουδαία διάκριση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αναδείχθηκε από τη χώρα του ως ο καλύτερος Ισπανός παίκτης που αγωνίζεται σε διοργάνωση του εξωτερικού.

Ο άσος του Παναθηναϊκού είδε το όνομά του να βρίσκεται σε εκείνο του κορυφαίου παίκτη που αγωνίζεται εκτός Ισπανίας, με την ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας να τον τιμάει σε εκδήλωσή της στο πλαίσιο του 6ου γκαλά του ισπανικού μπάσκετ.

Ανάμεσα στους βραβευθέντες και εκτός του Χoυάντσο, ήταν και οι Σάντι Γιούστα, Ντάριο Μπριθουέλα και Σέρτζιο Σκαριόλο.