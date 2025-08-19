Η Ισπανία βράβευσε τον Χουάντσο ως τον καλύτερο παίκτη του εξωτερικού

Ο άσος του Παναθηναϊκού είδε το όνομά του να βρίσκεται σε εκείνο του κορυφαίου παίκτη που αγωνίζεται εκτός Ισπανίας, με την ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας να τον τιμάει σε εκδήλωσή της στο πλαίσιο του 6ου γκαλά του ισπανικού μπάσκετ.
Ανάμεσα στους βραβευθέντες και εκτός του Χoυάντσο, ήταν και οι Σάντι Γιούστα, Ντάριο Μπριθουέλα και Σέρτζιο Σκαριόλο.
⭐ #GalaBaloncestoEspaña2025 | 𝑴𝒆𝒋𝒐𝒓 𝑱𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 19, 2025
🔥 @juanchiviris41 🔥@marca | #SomosEquipo pic.twitter.com/wFZTtgSKLz