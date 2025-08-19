Νταμπλ-νταμπλ ο Ντόντσιτς, άνετη νίκη της Σλοβενίας επί της Μ. Βρετανίας

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να πρωταγωνιστεί φτάνοντας σε νταμπλ-νταμπλ επίδοση, η Σλοβενία κέρδισε εύκολα τη Μεγάλη Βρετανία με 93-81 σε φιλικό προετοιμασίας στη Λιουμπλιάνα ενόψει Eurobasket.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε συνολικά 28 πόντους (5/6 δίποντα, 2/1 τρίποντα, 12/14 βολές), 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής, πετυχαίνοντας από το πρώτο ημίχρονο ήδη 21 πόντους. Γκρέγκορ Χρόβατ και Κλέμεν Πρέπελιτς ακολούθησαν στο σκοράρισμα με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Για τη Μεγάλη Βρετανία οι Μάιλς Έσον και Ταρίκ Φιλίπ είχαν από 12 πόντους και οι Καρλ Ουίτλ, Πάτρικ Ουίλαν πέτυχαν από 11 πόντους, ενώ ο Νόα Χόρκλερ της Καρδίτσας αγωνίστηκε μόλις 1 λεπτό.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 56-40, 75-52, 93-81