Εθνική: Πρεμιέρα στο Ακρόπολις κόντρα στη Λετονία

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η Εθνική Ανδρών ενόψει του Eurobasket.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της ακόμα τρία δυνατά φιλικά, ξεκινώντας απόψε με το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά Ακρόπολις κόντρα στη Λετονία (20:00, ΕΡΤ) και ακολουθεί η δεύτερη μέρα του Ακρόπολις κόντρα στην Ιταλία (22/8) και το τελευταίο φιλικό απέναντι στη Γαλλία (24/8).

Στο αποψινό φιλικό κόντρα στη Λετονία αναμένεται να κάνει την πρώτη του φετινή εμφάνιση με τα γαλανόλευκα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Βασίλη Σπανούλη να μπορεί πλέον να καταστρώσει τα πλάνα του έχοντας όλα τα «όπλα» στα χέρια του.

Υπενθυμίζεται πως η προετοιμασία συνεχίζεται με 16 παίκτες από τους οποίους και θα προκύψει η τελική 12αδα για το Ευρωμπάσκετ και αυτοί είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Όσον αφορά τη Λετονία, ξεχωρίζει το μεγάλο αστέρι της, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ύψους 2,21μ. των Ατλάντα Χοκς έχει δίπλα παίκτες με σημαντική παρουσία στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως ο Ρόλαντς Σμιτς της Αναντολού Εφές και ο Άρτουρς Ζάγκαρς της Φενέρμπαχτσε, ενώ προπονητής της ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκι.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία