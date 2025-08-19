Μακριά από την τοξικότητα, τους Μαγκλογιάννηδες, τους Λιόλιους, η αλήθεια δεν κρύβεται

Οι ίδιοι οι αθλητές αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα το μπάσκετ, χωρίς να επηρεάζονται από προπαγάνδες και «διορισμούς» θέσεων και κατακτήσεων τίτλων. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η πιο ρομαντική πλευρά του αθλητισμού, πάντα είναι αυτοί που αγωνίζονται. Ακόμη και την εποχή του επαγγελματισμού, των παχυλών συμβολαίων, όταν κάποιος νέος άνθρωπος φορέσει σορτσάκι και μπει σε αγωνιστικό χώρο, γίνεται παιδί. Κατά συνέπεια η ειλικρίνεια και ο αυθορμητισμός που βλέπουν τα πράγματα, δύσκολα ξεπερνιέται από κάποιον άλλο.

Ακόμη κι από τους ίδιους τους οπαδούς που δεδομένα είναι ρομαντικοί, όμως έχουν τα χρώματα της ομάδας τους πάνω απ’ όλα. Άρα αυτόματα η κρίση τους επηρεάζεται σημαντικά. Έως διαμορφώνεται από αυτό το γεγονός.

Στο μπάσκετ η προπαγάνδα που επιχειρείται ειδικά τα τελευταία χρόνια -πριν δεν ήταν τόσο αναγκαία λόγω απουσίας ισχυρού Παναθηναϊκού για μια τριετία- ξεπερνά τα όρια. Η κριτική βαφτίζεται «δολοφονία χαρακτήρα», η συμμετοχή θεωρείται σημαντικότερη από την κατάκτηση, το μπάτζετ παίζει ρόλο όταν δεν το έχει συγκεκριμένη πλευρά κι όταν το έχει δεν καθορίζει κάτι.

Όσα κάνει ο Ολυμπιακός -αυτή είναι η… ευνοημένη πλευρά του συστήματος- είναι σωστά. Η ΕΟΚ λειτουργεί άψογα, η διαιτησία δεν έχει πρόβλημα, ακόμη κι αν καθόρισαν το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα με τρόπο εξόφθαλμο. Για την Ευρώπη ούτε συζήτηση, εκεί φωνάζει σχεδόν το σύνολο της Euroleague επειδή είναι «τρελοί» και δεν έχει καμία σημασία η αντιμετώπιση των διαιτητών (ειδικά των γύρω χωρών).

Εν μέσω αυτής της λαίλαπας που λειτουργεί άψογα, έρχονται οι πρωταγωνιστές να υποδείξουν συχνά-πυκνά πως ο «βασιλιάς» είναι γυμνός. Εκείνοι που δεν επηρεάζονται από το κλίμα στην Ελλάδα, δεν πρέπει να ανήκουν στους… χαϊδεμένους του συστήματος για να προβληθεί η γνώμη τους, δεν κρίνουν παρακολουθώντας Μαγκλογιάννηδες, ούτε έχουν χόμπι την παρακολούθηση βαλιτσών στους ιμάντες των αεροδρομίων.

Ο Κάρολ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη νοοτροπία loser, αναφέροντας το οξύμωρο με τα λάβαρα για συμμετοχές σε Final Four που δεν κατακτήθηκαν από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα αποκάλυψε ακόμη και το γέλιο που προκάλεσε στη Ρεάλ το σχετικό ερώτημα που είχε θέσει.

Ήρθε τώρα ο Μπλόσομγκεϊμ να ασχοληθεί περισσότερο με το αγωνιστικό. Ο άσος της Μονακό ουσιαστικά μας φανέρωσε το πώς βλέπουν τη δυναμική του Ολυμπιακού οι αντίπαλοί του. Σε αντίθεση με το πώς αντιμετωπίζεται ο Παναθηναϊκός.

Δεν είπε ο Αμερικανός απλά για τα καλύτερα γκαρντ που έχει το «τριφύλλι». Μίλησε συνολικά για μια ομάδα που είναι υπερβολικά δυσκολότερη στην αντιμετώπισή της, συγκριτικά με τον Ολυμπιακό. Άθελά του ο Μπλόσομγκεϊμ ανέδειξε το στάτους των ελληνικών ομάδων. Με τα μάτια ενός ξένου που αγωνίζεται στην Ευρώπη και δεν έχει καμία σχέση με την εγχώρια προπαγάνδα, δεν τον επηρεάζουν τα εδώ συστήματα και σαφώς δεν γεννήθηκε Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός.

«Το κορυφαίο επίπεδο έχει 1-2 ομάδες. Νομίζω εκεί είναι ο Παναθηναϊκός… Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Το στυλ μας δεν τους ταιριάζει. Πάντα είμαι αισιόδοξος όταν παίζουμε εναντίον τους. Θεωρώ πως είναι σημαντικά ευκολότερος αντίπαλος από τον Παναθηναϊκό».

Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο αθλητής του Βασίλη Σπανούλη στη φιναλίστ της περασμένης Euroleague. Έχει τη σημασία της αυτή η νοοτροπία. Αυτός ο φόβος όταν περιμένουν να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό και η καλύτερη διάθεση πριν τα ματς με τον Ολυμπιακό.

Καλές οι… σκακιέρες και τα my way, όμως έχουν πάψει να φοβίζουν την Ευρώπη. Τους αντιπάλους. Ειδικά όταν δεν βλέπουν αποτέλεσμα με όλα αυτά. Συστήματα, πάσες, να γυρίζει η μπάλα, όμως όταν «καίει» το πράγμα ποιοι θα τη χειριστούν; Ποιους θα δει ο κάθε αντίπαλος Μπλόσομγκεϊμ και θα πει «την έχουμε άσχημα τώρα»; Εκεί είναι η ουσία που κάνει τη διαφορά.

Η συνέντευξη έγινε και στους Λιθουανούς του «Basketnews». Αν γινόταν στην Ελλάδα ίσως κάποιος να του εξηγούσε πως πολλά ίσως καθοριστούν από τους διαιτητές πριν χρειαστεί να έρθουν οι κρίσιμες στιγμές. Όμως τα τερτίπια του Λιόλιου και της ΕΟΚ, είναι για το… χωριό μας. Εκτός αυτού, παρά την όποια εύνοια, στο τέλος η διαφορά γίνεται από την προσωπικότητα και την ικανότητα. Στοιχεία που ο παίκτης της Μονακό ουσιαστικά αφαίρεσε από την εξίσωση του Ολυμπιακού.

Αν τα έγραφε το SDNA αυτά, θα είχαμε πάλι αναφορές για… Καλαμάτες, για «δολοφονίες χαρακτήρα» προπονητή, ευχές για λιγότερη τοξικότητα. Έλα όμως που η αλήθεια δεν κρύβεται, ειδικά όταν απομακρύνεσαι από τον μικρόκοσμο του Λιόλιου, της ΕΟΚ, του Μαγκλογιάννη, των Αγγελόπουλων, του Μπαρτζώκα…