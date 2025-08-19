O Τζον Ουόλ έβαλε τέλος στην καριέρα του στα 34 του (vid)

Ο 34χρονος πεντάκις All Star γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε με τους Ουάσιγκντον Ουίζαρντς για δέκα χρόνια (2010-2020) και με τους Ρόκετς (2020-22), Κλίπερς (2022-23), αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ, έχοντας αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, κυρίως με τα γόνατά του, αλλά και με τον αχίλλειο τένοντα το 2019, που τον κράτησε εκτός για έναν χρόνο.
Τερμάτισε την καριέρα του με 16,2 πόντους, 4,5 ασίστ και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 647 αγώνων κανονικής περιόδου, ενώ εμφανίστηκε και σε 37 ματς των πλέι οφ. Η καλύτερή του σεζόν καταγράφηκε τη σεζόν 2016-17 με τους Ουίζαρντς, όπου είχε 23,1 πόντους και 10,7 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ το 2014 κατέκτησε το διαγωνισμό καρφωμάτων στο All Star Game του ΝΒΑ.
Την είδηση της αποχώρησής του από την ενεργό δράση μετέφερε ο Σαμς Σαράνια.
Δείτε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Ουόλ με τους Ουίζαρντς: