O Τζον Ουόλ έβαλε τέλος στην καριέρα του στα 34 του (vid)

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση πήρε ο Τζον Ουόλ, το νούμερο 1 draft στο ΝΒΑ το 2010.

Ο 34χρονος πεντάκις All Star γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε με τους Ουάσιγκντον Ουίζαρντς για δέκα χρόνια (2010-2020) και με τους Ρόκετς (2020-22), Κλίπερς (2022-23), αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ, έχοντας αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, κυρίως με τα γόνατά του, αλλά και με τον αχίλλειο τένοντα το 2019, που τον κράτησε εκτός για έναν χρόνο.

Τερμάτισε την καριέρα του με 16,2 πόντους, 4,5 ασίστ και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 647 αγώνων κανονικής περιόδου, ενώ εμφανίστηκε και σε 37 ματς των πλέι οφ. Η καλύτερή του σεζόν καταγράφηκε τη σεζόν 2016-17 με τους Ουίζαρντς, όπου είχε 23,1 πόντους και 10,7 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ το 2014 κατέκτησε το διαγωνισμό καρφωμάτων στο All Star Game του ΝΒΑ.

Την είδηση της αποχώρησής του από την ενεργό δράση μετέφερε ο Σαμς Σαράνια.

After 11 seasons, John Wall says he has retired from basketball. Wall, a five-time NBA All-Star out of Kentucky, played for the Washington Wizards, Los Angeles Clippers and Houston Rockets. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 19, 2025

Δείτε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Ουόλ με τους Ουίζαρντς: