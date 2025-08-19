To video από την «πρώτη» του Ηρακλή και τα λόγια του Σιγάλα στους παίκτες του

O Ηρακλής ξεκίνησε από τη Δευτέρα (18/8) την προετοιμασία του ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν, που εκτός από το ελληνικό πρωτάθλημα θα τον βρει και στην Ευρώπη με τη συμμετοχή του στη European North Basketball League.

Οι «κυανόλευκοι» πάτησαν χθες παρκέ και τέθηκαν υπό τις οδηγίες του Γιώργου Σιγάλα και των συνεργατών του, με τον Έλληνα προπονητή να υπογραμμίζει στους παίκτες του τη σωστή δουλειά που πρέπει να γίνει από όλους μέσα στην ομάδα.

Σήμερα, Τρίτη, ένα γκρουπ παικτών πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ το βράδυ (20:25) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Κρις Σμιθ. Οι αφίξεις των ξένων παικτών ολοκληρώνονται την Τετάρτη (20/08) το μεσημέρι με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν.

Δείτε το βίντεο από την «πρώτη» του Ηρακλή: