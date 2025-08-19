Παναθηναϊκός: Την Τετάρτη το απόγευμα ο Σορτς στην Αθήνα

Οι αφίξεις για τον Παναθηναϊκό συνεχίζονται με τον Τι Τζέι Σορτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται αύριο, Τετάρτη το απόγευμα στην Αθήνα (18:30) για λογαριασμό του «τριφυλλιού» και ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας.

Η μεταγραφή του από την Παρί στον Παναθηναϊκό προκάλεσε «έκρηξη» στην Ευρωλίγκα, καθώς με την απόκτησή του οι «πράσινοι» διαθέτουν μια εξαιρετική περιφερειακή γραμμή στα γκαρντ. Μαζί με τον Σορτς είναι και οι Ναν, Σλούκας, Γκραντ, Τολιόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως στις 8 Αυγούστου είχε έρθει στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό και τo τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ρισόν Χολμς.