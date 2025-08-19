Πέισερς: Πολυετής επέκταση συμβολαίου για τον Κάρλαϊλ

Ο πρωτεργάτης των Πέισερς, Ρικ Καρλάιλ ανανεώνει τη συνεργασία του με την ομάδα με πολυετές νέο συμβόλαιο.

Ο 65χρονος Αμερικανός κόουτς εξαργυρώνει και την εξαιρετική πορεία των Πέισερς την περασμένη σεζόν, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ και αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με την ομάδα της Ιντιάνα.

Αυτό αναφέρει ο Μαρκ Στάιν από τις ΗΠΑ, σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πολυετή επέκταση του συμβολαίου. Ο Καρλάιλ βρίσκεται στους Πέισερς από το 2021, προερχόμενος από 13 χρόνια θητείας στους Μάβερικς, με τους οποίους πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2011, ενώ την ίδια επιτυχία γεύτηκε ως παίκτης των Μπόστον Σέλτικς το 1986.