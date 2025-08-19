Έτοιμος ο Γιάννης ενόψει Λετονίας: «Ήρθε η ώρα, σας περιμένουμε στο γήπεδο» (vid)

Την πρώτη του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας αναμένεται να κάνει αύριο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο.

Η Εθνική υποδέχεται την Τετάρτη στις 20:00 στην πρώτη μέρα του τουρνουά Ακρόπολις τη Λετονία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το δικό του ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα για φέτος.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα! Σας περιμένουμε όλoυς αύριο στο γήπεδο» είπε ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς, προλογίζοντας την παρουσία και εμφάνισή του αύριο εντός παρκέ.

Υπενθυμίζεται πως ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα προηγούμενα φιλικά, καθώς υπήρχε θέμα με την ασφάλεια του και τους Μπακς.