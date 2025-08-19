Έφτασε για το Μαρούσι ο Περάντες: «Ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Ελλάδα» (pics)

Το μεσημέρι της Τρίτης 19 Αυγούστου έφτασε στην Αθήνα ο Λόντον Περάντες, συνεχίζοντας το σερί αφίξεων του Aμαρουσίου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον υποδέχθηκε ο Team Manager της ομάδας, Φάνης Κουμπούρας μαζί με τον Assistant Τeam Manager κ. Μίλτο Παπαδόπουλο.

Ο Περάντες είναι γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, καθώς την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στη Stoiximan GBL.

Με ύψος 1,88 μ. και χαρακτηριστικό του την ηρεμία στο παιχνίδι, ο Περάντες αναμένεται να προσδώσει εμπειρία, καθοδήγηση και ποιότητα στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας, ενισχύοντας σημαντικά το αγωνιστικό πλάνο του προπονητικού τιμ.

Ευδιάθετος και με όρεξη για δουλειά, ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε κατά την άφιξή του:

«Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Νιώθω έτοιμος για δουλειά και για τις προκλήσεις της νέας σεζόν! Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να συναντήσω τους φίλους της ομάδας από κοντά στο γήπεδό μας».