Βούτσεβιτς για Φουρνιέ: «Ο Ολυμπιακός του έκανε καλό»

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Εβάν Φουρνιέ και το μέλλον του στην εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «basketusa»:

Για τον Φουρνιέ: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Είχε δύο δύσκολα χρόνια στη Νέα Υόρκη και μετά στο Ντιτρόιτ. Ήταν προφανές ότι δεν ήταν χαρούμενος, δεν είχε αυτή τη σπίθα για το παιχνίδι που έχει συνήθως. Ο Ολυμπιακός, με τους φιλάθλους του, την ενέργειά του, του έκαναν πολύ καλό».

Για το μέλλον του με το Μαυροβούνιο: «Ίσως αλλάξει το μυαλό μου αλλά για τώρα, νομίζω ότι το Eurobasket 2025 θα είναι όντως το τελευταίο μου. Το επόμενο Eurobasket είναι μόλις σε δύο χρόνια. Θα είμαι 36, 37 ετών. Θα ήθελα να εστιάσω στην καριέρα μου στο NBA. Έχω να σκεφτώ το σώμα μου και την αποθεραπεία σε αυτή την ηλικία, προτού αρχίσει μία νέα σεζόν».