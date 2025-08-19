Μπλοσομγκέιμ: «Ο Ολυμπιακός δεν έχει γκαρντ που θα πάρει στο τέλος το ματς, ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολλούς»

Ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και στάθηκε στο στοιχείο που λείπει από τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «basketnews»:

«Ο Ολυμπιακός έχει ένα στυλ παιχνιδιού που θέλουν να παίξουν, να κινούν την μπάλα, να την μοιράζονται πολύ. Έχουν φυσικά τον Φουρνιέ που είναι καταπληκτικός παίκτης. Κατά τη γνώμη μου, όμως, δεν έχουν κάποιον παίκτη που στο τέλος των 24 δευτερολέπτων μπορεί να σουτάρει ή να δημιουργήσει για κάποιον άλλον. Όταν προηγηθήκαμε με 10 πόντους στον ημιτελικό σκέφτηκα ότι θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν έχουν έναν τέτοιο δημιουργό στο τέλος του ματς που να μπορεί πραγματικά να σου πάρει ένα ματς.



Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ναν, έχει τον Σλούκα, έχει τον Γκραντ που έχει παίξει υπέροχα. Οπότε έχουν πολλούς παίκτες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το παιχνίδι στο τέλος του. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα αρκετά καλός για να προηγείται με 10 πόντους στο τέλος του αγώνα. Θα σε κερδίσει επειδή σε κερδίζει σε όλο το ματς. Αλλά σε ένα Final Four όλα μπορούν να συμβούν. Και το λέω πάντα, οι γκαρντ σού κερδίζουν τα Final Four. Νομίζω ότι είχαμε τα καλύτερα γκαρντ σε αυτό το παιχνίδι».