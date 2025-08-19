Πήρε τον Ντακότα Λεφιού το Λαύριο

Το Λαύριο ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντακότα Λεφιού για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Λαυρίου ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Dakota Leffew για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.



Ο νέος παίκτης της ομάδας μας γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 2001, έχει ύψος 1,96μ. και αγωνίζεται ως guard.



Ο Leffew ολοκλήρωσε πριν λίγους μήνες την κολεγιακή του καριέρα και στο Λαύριο θα κάνει το πρώτο του βήμα ως επαγγελματίας αθλητής.



Πέρασε τα πρώτα τέσσερα χρόνια της κολεγιακής του καριέρας στο Mount Saint Mary’s, από το 2020 έως το 2024, αποχωρώντας ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και μέλος της καλύτερης πεντάδας της περιφέρειας του κολεγίου (MAAC), ενώ επιλέχθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της District I από τους προπονητές.



Στη τελευταία του σεζόν με το Mount Saint Mary’s (2023-2024) είχε εξαιρετική στατιστική. Σε 30 αγώνες, όλους ως βασικός, έπαιζε σχεδόν 36 λεπτά και είχε 17,6 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, 1,5 κλεψίματα με 36,5% στα τρίποντα (74/203).



Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Mount Saint Mary’s αποφάσισε να παίξει και μια πέμπτη σεζόν στο NCAA και το έκανε με το πανεπιστήμιο του Georgia. Με τους Bulldogs άλλαξε ο ρόλος του, όχι όμως η συνεισφορά του.



Ο Leffew έπαιξε σε 32 αγώνες, τους πέντε ως βασικός, αλλά είχε 25 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Βοήθησε την ομάδα του να επιστρέψει στην τελική φάση του κολεγιακού πρωταθλήματος μετά από 10 χρόνια, έχοντας 9,4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ κατά μέρο όρο με 33% στα τρίποντα (51/153).



Συνολικά ο Leffew άφησε το στίγμα του στο NCAA με 1438 πόντους σε 131 αγώνες, 227 εύστοχα τρίποντα (1,7 ανά αγώνα) και έρχεται έτοιμος στο Λαύριο για την πρώτη του εμπειρία ως επαγγελματίας αθλητής.



Η οικογένεια του Λαυρίου καλωσορίζει τον Dakota στην οικογένειά της και του εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία και επιτυχίες»!

