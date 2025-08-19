Εθνική Κορασίδων: Οι δηλώσεις των 12 αθλητριών πριν το Ευρωμπάσκετ U16

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄ κατηγορία) το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη το διάστημα 20-29 Αυγούστου 2025.

Στην Α΄ φάση του τουρνουά η Εθνική Κορασίδων συμμετέχει στον 4ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει στην 1η αγωνιστική τη Βόρεια Μακεδονία (20/8, 18.00) και θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Βουλγαρία (21/8, 18.00), Λιθουανία (22/8, 20.30) και Ουκρανία (24/8, 20.30).

Ο 12 αθλήτριες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, μίλησαν για το πώς βιώνουν τη συμμετοχή τους στην Εθνική, καθώς και για τις προσδοκίες τους για τη διοργάνωση που θα ξεκινήσει αύριο.

Σκούμα Νεφέλη: «Ήταν μια μεγάλη προετοιμασία. Υπήρξαν και δυσκολίες, αλλά είμαστε μια οικογένεια και ενωμένες όλες μαζί προχωράμε. Είμαστε όλες έτοιμες για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Θα πάμε να αγωνιστούμε για κάθε κατοχή, για κάθε παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ότι καλύτερο μπορούμε, να είμαστε σε κάθε ματς συγκεντρωμένες».

Μπεκίρη Πάνγκελα: «Όλη αυτή η εμπειρία είναι καταπληκτική. Έχουμε ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Έχουμε περάσει όλες μαζί νίκες, ήττες στα φιλικά παιχνίδια. Σίγουρα κρατάμε ότι είμαστε μια οικογένεια, ότι είμαστε δεμένες μεταξύ μας. Στόχος μας στο Ευρωμπάσκετ είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα».

Φουστέρη Ευθυμία: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα και μου δίνεται η ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Υπήρξαν δυσκολίες κατά την περίοδο της προετοιμασίας αλλά καταφέραμε να τις αντιμετωπίσουμε και αυτό γιατί είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Στόχος να μας είναι να δείχνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε ματς, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και το ιδανικό θα είναι να φτάσουμε στην άνοδο».

Ντοκμετζή Σοφία: «Ήταν μια δύσκολη αλλά γεμάτη εμπειρίες προετοιμασία. Κερδίσαμε νέες εμπειρίες, ταξίδια, φιλίες. Φτάσαμε έως εδώ για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και να κερδίσουμε την άνοδο. Οι στόχοι μας είναι υψηλοί, έχουμε προετοιμαστεί για να τα καταφέρουμε και ήρθαμε εδώ συγκεντρωμένες για να τους πετύχουμε».

Κακαρά Ρεβέκα: «Ήταν μια πολύ απαιτητική και δύσκολη προετοιμασία. Σαν ομάδα καταφέραμε και ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα. Αναμφίβολα είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία. Ως ομάδα έχουμε υψηλές βλέψεις. Θα πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε να βγάζουμε κάθε φορά τον καλύτερό μας εαυτό. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα».

Χουσελά Καλλιόπη-Παναγιώτα: «Αισθάνομαι πολύ τυχερή για όλα όσα βιώνω με την ομάδα μας. Για τις γνωριμίες που έχω κάνει και για το ότι έχω έρθει πολύ κοντά με όλα τα κορίτσια. Στόχος μας είναι να ανέβουμε κατηγορία και να βγούμε πρώτες σε αυτό το Ευρωπαϊκό. Αυτό ονειρευόμαστε και αυτό θέλουμε να πετύχουμε ως ομάδα».

Τουμπανιάρη Ευγενία: «Είχαμε μια εντατική προετοιμασία με πολλούς φιλικούς αγώνες. Πλέον είμαστε έτοιμες για να μπούμε στην τελική ευθεία. Στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε σε αυτό το τουρνουά. Θέλουμε να δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας σε κάθε παιχνίδι. Κοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά για να πετύχουμε τον σκοπό μας».

Καβελίδη Χρυσούλα: «Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ με την Εθνική και εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Διανύσαμε μια δύσκολη προετοιμασία με απαιτητικές προπονήσεις και δυνατά φιλικά. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να εκπληρώσουμε τον απώτερό στόχο μας, το να ανέβουμε κατηγορία».

Βουγιούκα Ευαγγελία: «Είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων για τη συμμετοχή μου στην Εθνική ομάδα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι με τις δύσκολες αλλά και τις πιο εύκολες ημέρες του, μέσα από καθημερινές προπονήσεις. Έχουμε δουλέψει όλες μαζί πάρα πολύ. Θα παλέψουμε να κερδίσουμε όσο πιο πολλά παιχνίδι μπορούμε, προκειμένου να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Μηλιτσοπούλου Αλεξάνδρα: «Είναι μια υπέροχη εμπειρία. Ήταν μια πολύ καλή προετοιμασία με τις δυσκολίες της, αλλά είμαστε μια ενωμένη ομάδα και αντιμετωπίσαμε τα πάντα όλες μαζί. Οι προσδοκίες είναι υψηλές. Έχουμε στόχο να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και ιδανικά στην άνοδο. Θέλουμε να βγάλουμε στο γήπεδο το 100% του εαυτού μας σε όλα τα παιχνίδια».

Προδρομίδη Μαρία: «Ήταν μια μακρά προετοιμασία με πολλά ταξίδια και πολλούς φιλικούς αγώνες. Πιστεύω δεν συγκρίνεται με τίποτα, όσες δυσκολίες κι αν έχουμε περάσει ως ομάδα. Έχουμε μάθει να κρατάμε τα καλύτερα από κάθε γεγονός. Πλέον ήρθε η ώρα να δώσουμε τη δικιά μας “παράσταση”, να μπαίνουμε δυναμικά σε κάθε αγώνα και να πάρουμε αυτό που τελικά αξίζουμε».

Παπαδάκου Λουκία: «Περάσαμε μια μεγάλη προετοιμασία όπου δοκιμάσαμε τα όριά μας. Διαμορφώσαμε χαρακτήρα και ήρθαμε εδώ για να δώσουμε το 100% και να ανταμειφτούν οι κόποι μας. Στόχος μας να φθάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και το ιδανικό για εμάς θα είναι η άνοδος στην Α΄ κατηγορία. Πάμε με κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, με πίστη και σοβαρότητα».