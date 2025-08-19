«Τσεκάρει τον Μάιλς Νόρις η Μπαρτσελόνα»

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως εξετάζει την περίπτωση του Μάιλς Νόρις.

Όπως αναφέρει ο Όσκαρ Ερέρος, η ισπανική ομάδα τσεκάρει την περίπτωση του Αμερικανού άσου, που μετράει 3 παιχνίδια στο ΝΒΑ με τους Σέλτικς.

Ο Μάιλς Νόρις την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για 36 ματς στους Memphis Hustle, μετρώντας 17,1 πόντους και 5,4 ριμπάουντ μέσο όρο και στους Maine Celtics για 8 παιχνίδια, έχοντας 14,5 πόντους και 6,3 ριμπάουντ μ.ο.