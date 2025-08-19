«Τσεκάρει τον Μάιλς Νόρις η Μπαρτσελόνα»

Όπως αναφέρει ο Όσκαρ Ερέρος, η ισπανική ομάδα τσεκάρει την περίπτωση του Αμερικανού άσου, που μετράει 3 παιχνίδια στο ΝΒΑ με τους Σέλτικς.
Ο Μάιλς Νόρις την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για 36 ματς στους Memphis Hustle, μετρώντας 17,1 πόντους και 5,4 ριμπάουντ μέσο όρο και στους Maine Celtics για 8 παιχνίδια, έχοντας 14,5 πόντους και 6,3 ριμπάουντ μ.ο.
El Barça, molt interessat en el fitxatge del 4 nord-americà Miles Norris (25 anys i 2.01m). Amb breu experiència #NBA amb els Celtics, va jugar la temporada passada a G League amb Memphis Hustle (17,1p, 3,9r i 38% triples) i Maine Celtics (16,2p, 5r i 45% triples) #Euroleague pic.twitter.com/mWqLYNChA1— Óscar Herreros (@oscarherreros) August 18, 2025