Mάρκανεν για Γιόκιτς: «Είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος»

Ο Λάουρι Μάρκανεν σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Eurobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «FIBA Scoreplay»:

«Ο Γιόκιτς είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Η ικανότητά του να πασάρει την μπάλα, και φυσικά το μέγεθός του και η επιθετική του απειλή, όλα λειτουργούν υπέρ του. Είναι πολύ καλός γύρω από το καλάθι. Μπορεί να σουτάρει τρίποντα.

Μπορεί να σουτάρει από τη μέση της μπάλας. Αλλά η κατανόησή του για το παιχνίδι και η ικανότητά του στις πάσες τον καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο στην άμυνα, επειδή δεν μπορείς να λάβεις μεγάλη βοήθεια από άλλους παίκτες επειδή είναι τόσο καλός πασέρ. Οπότε αποτελεί απόλυτη απειλή για την ομάδα σου».