Ασίσταντ Λέικερς: «Το ζητούμενο για τον Ντόντσιτς είναι η φυσική κατάσταση»

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν το φετινό καλοκαίρι ήταν η σωματική «μεταμόρφωση» του Λούκα Ντόντσιτς, με τον ασίσταντ κόουτς των Λέικερς, Γκρεγκ Σεντ Τζιν, να παίρνει θέση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Basketnews»:

«Όλοι οι μεγάλοι παίκτες βρίσκουν συνεχώς τρόπους να βελτιώνονται, να εξελίσσονται και να ωριμάζουν. Ο Λούκα το κάνει αυτό σε κάθε σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ. Είναι ευλογία που έχω ξανά την ευκαιρία να τον προπονήσω. Είναι ακόμη καλύτερος παίκτης από την πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε.

Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και συνεχίζει να δουλεύει. Τώρα που παίζει πέντε εναντίον πέντε, θα μπει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό.

Έχει δουλέψει σκληρά όλο το καλοκαίρι και το ζητούμενο είναι να μπορεί να αντέχει, να παίζει με ένταση σε όλη τη διάρκεια των ματς. Κουβαλάει μεγάλο φορτίο και αγωνίζεται για πολλά λεπτά, οπότε η φυσική του κατάσταση θα είναι καθοριστική. Είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνον και μέχρι στιγμής τα πηγαίνει εξαιρετικά».